Barack Obama volt amerikai elnök alapítványa 20 embernek adott ösztöndíjat. A 20 ezer jelentkező közül a korrupcióellenes civil szervezetet, a K-Monitort vezető Léderer Sándort is kiválasztotta és támogatásra érdemesnek ítélte a szervezet. Léderert az ösztöndíj részleteiről kérdeztük.

Hvg.hu: Mi is ez az ösztöndíj, mit kell róla tudni?

Léderer Sándor: Az ösztöndíj elnevezés kicsit megtévesztő, mert nem jár pénztámogatással, nem olyan, mint amikor az egyetemi tanulmányok mellé jár valamilyen anyagi támogatás, inkább mentorálást jelent, szaktudással támogatnak minket. Illetve ez a 20 ember most egy csapatot is fog alkotni, havonta online konzultációkat tartunk, segítjük egymást konkrét projektek megvalósításában. Ugyanakkor nem konkrét projekttel kellett pályázni, hanem a K-Monitor tevékenységével: az átlátható állam előremozdításával és a korrupció elleni harccal.

Hvg.hu: Ha 20 ezer jelentkező közül épp ezt tartotta fontosnak a volt elnök alapítványa, akkor ennek nyilván üzenete van.

L. S.: Az egész térségre nagyobb figyelem hárul most, és azt gondolom, a kiterjedt regionális együttműködést folytató K-Monitor tevékenységét is díjazta az ösztöndíj. Amit 11 éve csinálunk, amiért küzdünk: miért fontos az átláthatóság, mit lehet tenni a korrupció ellen, az emberek mit tehetnek ellene, milyen eszközeik lehetne?

Hvg.hu: Meddig tart ez az ösztöndíj?

L. S.: Két évig, májusban lesz egy találkozó Chicagóban. Azt nem tudom, Obama elnökkel fogunk-e találkozni.

Hvg.hu: A találkozások, gondolom, kapcsolatépítést is jelentenek.

L. S.: Igen, és tanulni is fogunk egymástól, akár azt is, bizonyos projekteket miként lehet finanszírozni, illetve későbbi együttműködéseknek is megágyaz ez az ösztöndíj. Amerikában egyébként hagyománya van, hogy politikusok, volt elnökök alapítványokat hoznak létre, Clinton elnöknek vagy John McCainnek is vannak ilyen szervezeteik. Ezek vagy politikával vagy a civilekkel foglalkoznak általában. És a változtatni akarókat, az újítókat szokták felkarolni – valahogy így adja vissza a közösségnek a volt politikus, amit ő kapott a társadalomtól. Az Obama-alapítványnak ez az ösztöndíjrendszere még elég új, a mi csoportunkon tapasztaltakat majd beépítik az utánunk következők kereteibe. Teljesen vegyes a társaság: van Fülöp-szigeteki tanárképző szervezet, a vidéki Afrikát demokratikus elkötelezettségét növelő pályázó, a vidéki Amerikát a művészet segítségével revitalizáló, vagy a menedékkérők mentális és testi egészségét támogató civil aktivista egyaránt.

Barack Obama volt elnök mond beszédet Chichagoban az Obama alapítvány éves gyűlésén 2017-ben © AFP / Jum Young

Hvg.hu: Nem lennék meglepve, ha hamarosan megkapnák, hogy az egész mögött Soros áll...

L. S.: Nem akarjuk magunkra venni ezt a teljesen manipulatív, állami propagandát. A sorosozás terelés, abszurd dolog: Orbánt egykoron Soros taníttatta. Nem akarjuk az ösztöndíjat ezzel összefüggésbe hozni.

Hvg.hu: Ugyanakkor a Stop Soros törvénycsomag nemsokára a parlament elé kerül, várhatóan meg fogják szavazni, és akkor akár a civil szervezetek betiltása is realitás lehet. Hogy érintené a K-Monitort, ha Obama-ösztöndíjasként tiltanák be Magyarországon?

L. S.: Nem lehet még ismerni a pontos törvényszöveget, ami ismert az pedig annyira pontatlan, önkényes értelmezésre ad lehetőséget, hogy akarat kérdése, mindenki vagy senki sem tartozik a hatálya alá. Ez is rossz, de a fenyegetettség mértékét majd a végső szöveg ismeretében lehet megállapítani. Nem hiszem, hogy az Obama-ösztöndíj ténye váltana ki felháborodást, az egész szellemisége a törvénynek annyira szembemegy az EU-s értékekkel, hogy önmagában ez elég lesz. De az is biztos, hogy a magyar civil szféra érintett és fenyegetett szereplői nemzetközi szinten is kiemelkedőek, a Magyar Helsinki Bizottság 2017-ben elnyerte a Gulbenkian-díjat, az egyik legrangosabb emberi jogi kitüntetést, a TASZ strasbourgi perei precedens értékűek a nemzetközi jogban, hogy csak két példát említsek. De ha egészen kicsi civil szervezeteket fenyegetne is a kormány, az is nagy nemzetközi felzúdulást fog kiváltani, és vált már ki most is.

Hvg.hu: Milyen reakciókat kapott az ösztöndíj elnyerése óta?

L. S.: Elsősorban gratulációkat, a K-Monitornak gratuláltak a szakmai közösségek és a partnerszervezetek. Egyetemistaként alapítottuk a K-Monitort, a nullából építettük fel, rengeteg nemzetközi projektünk volt, részt vettünk az EU-s antikorrupciós jelentés összeállításában mint országjelentők, kidolgoztunk közbeszerzési kockázatelemző algoritmusokat, sok olyan innovatív korrupcióellenes megoldást, eszközt, amit vélhetően az Obama-alapítvány és a szakmai közösség értékel.