A MÁV-buszokkal Tiborcz, a Lázár 10 vállalását hirdető plakátokkal Balásy Gyula cégei jártak jól

Az utazás ne csak olcsóbb legyen, de jobb is

– hirdetik az óriásplakátok szerte az országban nyár eleje óta. A Lázár János építési és közlekedési miniszter 10 vállalását – köztük a késési biztosítást – hirdető reklámok azonban az utazással ellentétben nem olcsóak. Az állami vasúttársaság még február végén kötött keretszerződést az idei kommunikációs feladataik ellátására, a szerződött partnerek között pedig feltűnik Balásy Gyula két cége, a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft.

A kicsit több, mint 919 millió forint összértékű szerződés a MÁV csoport négy cége (MÁV Zrt., MÁV Személyszállítási Zrt., MÁV Pályaműködtetési Zrt., MÁV Szolgáltató Központ) között oszlik meg, a MÁV Zrt.-re 372 millió forint vonatkozik. Az állami közlekedési cég a HVG kérdésére elárulta, eddig mennyit hívtak le a keretösszegből:

A tájékoztató kampányt a MÁV-csoport kommunikációs keretszerződései terhére valósítjuk meg, a főszezoni menetrend indulásáig médiavásárlásra mintegy 350 millió forintos lehívásra került sor az éves keretszerződésből.

„A kampány kreatív megvalósításában és médiavásárlói feladatainak ellátásában a közbeszerzésen kiválasztott ügynökségek szolgáltatásait vesszük igénybe. A kampány országos lefedettségű, mintegy 500 óriásplakáton és 360 citylight poszteren, illetve országszerte 500 saját felületen (Volán-buszok oldalain) láthatók az üzeneteink” – tették hozzá.

A MÁV-csoport hirdetése a lázári 10 vállalásról Cabrera Martin

Balásy Gyulának nem ez az egyetlen nagy összegű megrendelése a MÁV-tól. A NER-kedvenc üzletember másik vállalata, a Lounge Event Kft. „komplex rendezvényszervezési és kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a MÁV-csoport részére (2025)” címen mintegy 814 millió forintot kap a MÁV-csoporttól (ebből 548 millió forint vonatkozik a MÁV Zrt.-re).

A milliárdos érdekeltségébe tartozó vállalatok, a Lounge Design Kft., illetve a New Land Media Kft. már korábban is kaptak megrendelést a MÁV-csoporttól: 2023-2024 között 60 millió forintért feleltek a „toborzó kampányok kommunikációs feladataiért”, és 2022 végén egy vállalkozási keretszerződést is elnyertek „komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátása” címen 2022-ben, 340 millióért. Továbbá 2024 májusában kötöttek egy 2025 végéig érvényes szerződést, melynek értelmében Balásy cégei végeztek médiafigyelést a MÁV számára 25 millió forintért.

Az üzletember cégei amúgy is sorra nyerték az állami megrendeléseket az elmúlt években, a plakátkampányoktól a kormány üzeneteinek külföldi terjesztésén át a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) népszerűsítésig szinte minden kormányzati kommunikációs projektben benne voltak, de a Lounge Event szervezte meg az idei konzervatív dzsemborit, a CPAC-et is. Az üzletember „lebegő nyaralójáról” nemrég Hadházy Ákos osztott meg információkat. Balásy a portfóliójába tartozó három vállaltból – a New Land Mediából, a Lounge Eventből, valamint Lounge Designból – összesen

18 milliárd forintnyi osztalékot vett ki.

Három cégéből összesen 18 milliárd forint osztalékot vett ki a kormány kommunikációs tenderbajnoka, Balásy Gyula A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9 milliárdos osztalékot vett ki a kormánykommunikációs közbeszerzéseken rendre verhetetlen Balásy Gyula.

De nem Balásy az egyetlen NER-közeli vállalkozó, aki jól járt az állami vasúttársaság közbeszerzéseivel. Ahogyan arról a HVG korábban írt, a Tiborcz István érdekeltségbe tartozó Waberer’s februárban vásárolta be magát Pannon Busz-Rent Kft. nevű buszos cégbe. A Waberer’s International Nyrt. úgy állapodott meg a csaknem 20 éve létező buszos vállalkozást tulajdonló Kölbl Zoltánnal, hogy Kölbl eladja az üzletrészek 51 százalékát a Waberer’snek, így a következő két évben még nála maradhat a cég 49 százaléka.

Azt az Átlátszó írta meg, hogy a MÁV 3,5 milliárd forint értékben kötött szerződéseket buszos alvállalkozókkal, hogy segítsenek a vasút „megerősítésében”. A Pannon Busz-Rent a délnyugati régióban nyert, így ott nyújthat szolgáltatást 583 millió forint értékben. A dél-keleti régióban is indultak, ott azonban egy másik cég ajánlata győzött.

A Pannon Busz-Rent a közbeszerzésen elnyert szerződései alapján összesen a 200 darabos megerősítésben 41 darab autóbusszal vesz részt a pótlási feladatokban.”

– írta a HVG érdeklődésére a vasúttársaság. Ez azt jelenti, hogy a klímával felszerelt megerősítő-buszok közül majdnem minden negyediket a kormányfő vejének érdekeltségébe tartozó vállalkozás állít ki. Arról, hogy a MÁV hogyan küzd a kánikulával – például a sínek fehérre mázolásával –, ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen:

Nyitókép: Fazekas István