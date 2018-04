Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi tévén múlt hétfőn a filmzenékről beszélgetett a műsorvezető Másik Jánossal és Pásztor Sámuellel, amikor Fluor Tomi megtrollkodta az élő adást: egy Soros György felkiáltással vétette magát észre.","shortLead":"A Petőfi tévén múlt hétfőn a filmzenékről beszélgetett a műsorvezető Másik Jánossal és Pásztor Sámuellel, amikor Fluor...","id":"20180419_Amiota_Fluor_bekiabalta_a_koztevebe_hogy_Soros_nem_jatssza_a_radio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac57558-1b1b-4358-bdad-089406fb7a7c","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Amiota_Fluor_bekiabalta_a_koztevebe_hogy_Soros_nem_jatssza_a_radio","timestamp":"2018. április. 19. 17:41","title":"Fluor büntetésben? Amióta bekiabálta a köztévébe, hogy Soros, nem játssza a rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg a nyilvánosság előtt férje nélkül.","shortLead":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg...","id":"20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ecc3ba-1259-41b8-8c13-f96fdc57d750","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","timestamp":"2018. április. 19. 14:59","title":"Állítólag first ladyvé tették meg Kim Dzsong Un feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","shortLead":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","id":"20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3e3aff-df8d-4b87-a5b4-4dcc04bc1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","timestamp":"2018. április. 21. 12:03","title":"Lerobbant autójával sajnáltatta magát egy budapesti csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon – derült ki a kártyakibocsátók tájékoztatásából.","shortLead":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon –...","id":"20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd571b0-4689-406d-8251-edd791525f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","timestamp":"2018. április. 20. 10:23","title":"Milliárdok vannak még a SZÉP-kártyákon, és vészesen fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem segített a bank megítélésén, hogy elütötték a számlaszámot. A múlt heti vezércsere óta úgyis a teljes szektor a világ legveszélyesebb bankjának kikiáltott DB-n köszörüli a nyelvét.","shortLead":"Nem segített a bank megítélésén, hogy elütötték a számlaszámot. A múlt heti vezércsere óta úgyis a teljes szektor...","id":"20180421_Teves_szamlara_utaltak_a_Deutsche_Bank_28_milliard__forintjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9a7aed-6894-4986-a052-0d74561cb6ba","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Teves_szamlara_utaltak_a_Deutsche_Bank_28_milliard__forintjat","timestamp":"2018. április. 21. 12:27","title":"Téves számlára utalták a Deutsche Bank 28 milliárd (!) euróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","shortLead":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","id":"20180420_meghalt_avicii","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d0429-6b91-4a8d-b3ce-9d01b5f6fb94","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_meghalt_avicii","timestamp":"2018. április. 20. 19:40","title":"Meghalt Avicii","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bcdd28-797a-412c-962f-1230b77fe831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy izraeli politikus az után ítélte el Portmant, hogy kiderült, a színésznő a gázai eseményeket követően nem veszi át a Nobel-díj izraeli megfelelőjét.","shortLead":"Egy izraeli politikus az után ítélte el Portmant, hogy kiderült, a színésznő a gázai eseményeket követően nem veszi át...","id":"20180420_Natalie_Portman_nem_erdemli_meg_az_izraeli_allampolgarsagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6bcdd28-797a-412c-962f-1230b77fe831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d7894-77ed-4534-9897-2dab696a2f63","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Natalie_Portman_nem_erdemli_meg_az_izraeli_allampolgarsagot","timestamp":"2018. április. 20. 17:05","title":"\"Natalie Portman nem érdemli meg az izraeli állampolgárságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79c028-58e2-4fae-a3a4-3664a02ae82d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Súlyos szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a Fenerbahce–Besiktas-rangadó, a labdarúgó Török Kupa elődöntőjének csütörtök esti visszavágója.","shortLead":"Súlyos szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a Fenerbahce–Besiktas-rangadó, a labdarúgó Török Kupa elődöntőjének...","id":"20180420_Szurkoloi_rendbontas_miatt_felbeszakadt_a_FenerbahceBesiktas_rangado","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f79c028-58e2-4fae-a3a4-3664a02ae82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd8996-a61f-40c8-8b1e-9fe334242d39","keywords":null,"link":"/sport/20180420_Szurkoloi_rendbontas_miatt_felbeszakadt_a_FenerbahceBesiktas_rangado","timestamp":"2018. április. 20. 09:25","title":"Ömlött a vér az edző fejéből, félbeszakadt a török focirangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]