[{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Ecsernél, két sérült van, torlódásra lehet számítani.\r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött Ecsernél, két sérült van, torlódásra lehet számítani.\r

\r

","id":"20180422_Baleset_az_M0ason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf29a1e-2b24-453b-af21-8a84b0bf3058","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_Baleset_az_M0ason","timestamp":"2018. április. 22. 09:38","title":"Baleset az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC a napokban hivatalosan is elhatárolódott attól az állítólagos BBC-hírtől, amely szerint nukleáris háború tört ki Oroszország és az USA között. A felületes szemlélőnek valóban úgy tűnhetett, már úton vannak a rakéták: a képsorokon rakétákat kilövő orosz és NATO-hadihajók, valamint gombafelhők látszottak. A videó viszont több éve készült, s egy oktatófilm részének szánták. A világháborúról ugyan még nem tört ki, de vajon kitalálja, hogy az alábbiak közül melyik hír igaz, s melyik nem? ","shortLead":"A BBC a napokban hivatalosan is elhatárolódott attól az állítólagos BBC-hírtől, amely szerint nukleáris háború tört ki...","id":"20180421_fake_news_alhir_kviz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64833d1f-a662-4827-9d56-845d1f1e5f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_fake_news_alhir_kviz","timestamp":"2018. április. 21. 12:05","title":"Fake/Nem fake: bezár a Facebook, s már dúl a világháború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"„Az én nagyapám rendes oligarcha lenne” – ironizált Esterházy Péter, amikor az egykori családi birtokokra Orbán Viktor klientúrája tette rá a kezét. Az író 2003 és 2016 között megjelent esszéi, publicisztikái az idő múlásával más, sötétebb tónust kaptak.","shortLead":"„Az én nagyapám rendes oligarcha lenne” – ironizált Esterházy Péter, amikor az egykori családi birtokokra Orbán Viktor...","id":"201816__esterhazy_peter__magyar_pornografia__elvezet_jatek_moka__centralis_eroter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b0b648-8bc4-4333-912d-3eb442a54804","keywords":null,"link":"/kultura/201816__esterhazy_peter__magyar_pornografia__elvezet_jatek_moka__centralis_eroter","timestamp":"2018. április. 22. 12:00","title":"Esterházy Péter, a kortárs irodalom egyszemélyes centrális erőtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73275c34-7899-443a-93e4-feaf44b3f200","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem hagyta magát a motoros, beperelte a biztosítót, mert az nem akarta neki kifizetni a kárt, most neki adtak igazat. A biztosítónak nem pusztán a kárt, de a per költségeit is meg kell téríteni. ","shortLead":"Nem hagyta magát a motoros, beperelte a biztosítót, mert az nem akarta neki kifizetni a kárt, most neki adtak igazat...","id":"20180422_Kiperelte_a_szuszt_is_a_biztositobol_a_balesetes_motoros_most_a_duplajat_fizethetik_neki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73275c34-7899-443a-93e4-feaf44b3f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b8b6c3-81b6-4626-878a-d671b756254e","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Kiperelte_a_szuszt_is_a_biztositobol_a_balesetes_motoros_most_a_duplajat_fizethetik_neki","timestamp":"2018. április. 22. 08:00","title":"Kiperelte a szuszt is a biztosítóból a balesetes motoros, most a dupláját fizethetik neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678b6105-c613-4dea-afb9-4c2c17741ca8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktogon kiürült, pár száz ember a liget felé vonul. A Fidesz székház pont útba esik.","shortLead":"Az Oktogon kiürült, pár száz ember a liget felé vonul. A Fidesz székház pont útba esik.","id":"20180422_A_liget_fele_vonulnak_a_tuntetok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=678b6105-c613-4dea-afb9-4c2c17741ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7938c27-e40d-4a12-9027-9b47881cea41","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_A_liget_fele_vonulnak_a_tuntetok","timestamp":"2018. április. 22. 00:35","title":"A liget felé vonulnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e36a8b-f2a8-4d60-b96b-bcca02bc1fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia rendőrök vasárnap kiürítették a turisták körében népszerű Mont Saint-Michelt, miután a Normandia partjainál lévő szigeten egy férfi mmegöléssel fenyegetett meg egy rendőrt.","shortLead":"A francia rendőrök vasárnap kiürítették a turisták körében népszerű Mont Saint-Michelt, miután a Normandia partjainál...","id":"20180422_A_francia_rendorok_kiuritettek_Mont_SaintMichel_szigetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8e36a8b-f2a8-4d60-b96b-bcca02bc1fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566ddb6c-ba00-48f0-850a-dffca59f2c76","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_A_francia_rendorok_kiuritettek_Mont_SaintMichel_szigetet","timestamp":"2018. április. 22. 12:16","title":"A francia rendőrök kiürítették Mont Saint-Michel szigetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78075fc-9bdb-4da9-9ef8-8c7f35e320b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrea Nahles az SPD új vezetője.","shortLead":"Andrea Nahles az SPD új vezetője.","id":"20180422_Noi_elnokot_valasztottak_a_nemet_szocdemek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a78075fc-9bdb-4da9-9ef8-8c7f35e320b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd8489f-a2e3-453a-b27d-bd792893098a","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Noi_elnokot_valasztottak_a_nemet_szocdemek","timestamp":"2018. április. 22. 14:52","title":"Női elnököt választottak a német szocdemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]