[{"available":true,"c_guid":"29f87f9d-7c97-4be6-ae0c-fa1c2a0ab424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Makó környékén egy kis faluban hívták ki miatta a rendőröket. ","shortLead":"Makó környékén egy kis faluban hívták ki miatta a rendőröket. ","id":"20180426_Rendort_hivtak_Fekete_Pakora_mert_migransnak_neztek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f87f9d-7c97-4be6-ae0c-fa1c2a0ab424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aec4dd-2b2f-4803-a209-de96194f3c9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Rendort_hivtak_Fekete_Pakora_mert_migransnak_neztek","timestamp":"2018. április. 26. 20:06","title":"Rendőrt hívtak Fekete Pákóra, mert migránsnak nézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3daa53-71ea-449e-8f4f-c4313849884b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tenk András eddig a fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok volt az önkormányzatnál, de most megszűnik ez a pozíció. ","shortLead":"Tenk András eddig a fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok volt az önkormányzatnál, de most megszűnik ez a pozíció. ","id":"20180427_Megszuntettek_az_LMPs_kepviselojelolt_poziciojat_Csepelen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf3daa53-71ea-449e-8f4f-c4313849884b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3a289e-6921-42bc-a1fa-d22c709eb91e","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Megszuntettek_az_LMPs_kepviselojelolt_poziciojat_Csepelen","timestamp":"2018. április. 27. 19:41","title":"Megszüntették az LMP-s képviselőjelölt pozícióját Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395aed7-1170-4279-9315-17089af0bbd2","keywords":null,"link":"/sport/20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","timestamp":"2018. április. 26. 05:06","title":"Otthon verte a Bayernt, lépéselőnyben a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdaa9e2-97f5-4355-8c63-204c85e78308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamerákkal felszerelt mezőkovácsházi ház falában kialakított rejtekhelyen találtak meg a rendőrök egy férfit, aki nem vonult börtönbe, amikor kellett volna.","shortLead":"Egy kamerákkal felszerelt mezőkovácsházi ház falában kialakított rejtekhelyen találtak meg a rendőrök egy férfit, aki...","id":"20180426_hazfalban_bujkalt_egy_szokesben_levo_ferfi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cdaa9e2-97f5-4355-8c63-204c85e78308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0a0e8-052d-490d-8385-a5a908520b42","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_hazfalban_bujkalt_egy_szokesben_levo_ferfi","timestamp":"2018. április. 26. 11:47","title":"Házfalban bujkált egy szökésben lévő férfi – így vitték el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773cce79-7c78-4b3b-9fcf-452ec2cd6a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fát ültetett a Férfiak Klubja Hévízen, hogy felhívják a figyelmet a férfiak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának a fontosságára.","shortLead":"Fát ültetett a Férfiak Klubja Hévízen, hogy felhívják a figyelmet a férfiak családi és társadalmi...","id":"20180425_Ferfi_nelkul_nincs_no_csalad_es_jovo_es_ezert_meg_fat_is_ultettek_Hevizen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=773cce79-7c78-4b3b-9fcf-452ec2cd6a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0c4025-af21-4ade-89f6-53d01c188a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ferfi_nelkul_nincs_no_csalad_es_jovo_es_ezert_meg_fat_is_ultettek_Hevizen","timestamp":"2018. április. 25. 20:42","title":"\"Férfi nélkül nincs nő, család és jövő\" - mondta a Férfiak klubja, majd elültetett egy fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR közösségi iroda idén Magyarország legjobb közösségi irodája lett. De mitől olyan jó a coworking?","shortLead":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR...","id":"20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd50344-3eec-40ed-842a-259f0e9d2727","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","timestamp":"2018. április. 26. 10:33","title":"Digitális nomádok – jobb azokkal dolgozni, akik nem is a munkatársaink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már korábban visszahívták a csattanó maszlaggal szennyezett fűszerköményt, de most újabb mérgezéses esetekről érkeztek hírek, ezért mindenki figyeljen oda, hogy milyen köményt használ. ","shortLead":"Már korábban visszahívták a csattanó maszlaggal szennyezett fűszerköményt, de most újabb mérgezéses esetekről érkeztek...","id":"20180426_Mergezest_okoz_egy_piacon_levo_fuszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c02bbd-e0be-4377-8c96-6abbc1817880","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mergezest_okoz_egy_piacon_levo_fuszer","timestamp":"2018. április. 26. 17:13","title":"Mérgezést okoz egy piacon lévő fűszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt) tárgyalásainak első fordulója. Az ebéd utáni második forduló után várhatóak az 1953-ban véget ért háború lezárásával, illetve a félsziget atommentesítésével kapcsolatos bejelentések. ","shortLead":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt...","id":"20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c864d08-cee4-4e44-91b7-35b108586ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","timestamp":"2018. április. 27. 06:35","title":"A történelmet éppen Panmindzsonban írják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]