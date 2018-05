Erősen tompította a szerda délutáni "raport" élét Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke reggel: bár a Politico arról írt, Orbánt Brüsszelbe rendelte a Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt, hogy elbeszélgessen vele arról, az újabb kétharmad után folytatódik-e az illiberális demokrácia kiépítése, illetve Manfred Weber frakcióvezető szerint tisztázni akarják azt is, hogy vannak korlátok, amelyeket neki is tiszteletben kell tartania, Havasi szerint ez mindössze egy korábbi látogatás viszonzása.

Havasi azt írta, Orbán az új nemzeti kormány céljairól, a következő évek feladatairól tájékoztatja majd az EPP vezetését, de aktuális uniós ügyek is szóba kerülnek. Havasi emlékeztetett, Weber a választási kampány alatt járt Magyarországon, és a pártcsalád támogatásáról biztosította Orbánt.

Azt, hogy a találkozón mi hangzott el, nem derült ki. Kerestük Manfred Weber frakcióvezetőt és Joseph Daul néppárti elnököt is, de nem reagáltak. Az Indexnek Daul titkársága annyit mondott, lesznek még ilyen találkozók,

politikailag kényes ügyről van szó,

ezért sem kommentálják.

Havasi Bertalan a találkozó után kiadott egy közleményt, szerinte mindössze "az egy év múlva következő európai parlamenti választási felkészülésről" tárgyalt Orbán két órán keresztül a Néppárt vezetőivel a párt székházában, a beszélgetésre elkísérte Szájer József EP képviselő is.

"A helyzet nehéz, az elmúlt évben az Európai Unió elvesztette az Egyesült Királyságot, Brüsszel pedig nem tudta megfékezni a bevándorlást. Az Európai Néppárt kényes helyzetben van, hiszen a néppárt az Európai Unió vezető ereje. A Fidesz és személyesen Orbán Viktor is készen áll, hogy részt vegyen az Európai Néppárt választási kampányában, és támogassa az EPP jelenlegi vezetését"

- tette hozzá Havasi.

Házon belül tartják kordában

A feszültség régóta érezhető Orbán illetve a Néppárt több tagja között, legutóbb épp a Fidesz újabb kétharmados győzelme után három nappal mondta egy tévéinterjúban Pascal Arimont, a belgiumi flamand ajkú közösség Keresztényszociális Pártjának (CSP) elnöke, hogy a Fidesz kizárását fogja kezdeményezni a Néppártból. Arimont arra hivatkozott, hogy Orbán Viktor számos alkalommal túllépte a határt, ugyanakkor elismerve, hogy az indítványa valószínűleg nem kap majd elegendő támogatást a pártcsaládon belül. A többségi álláspont ugyanis az, hogy ezzel az egyetlen módját is elveszítenék Orbán "kordában tartásának."

Ezt az érvet is meg tudja érteni, látva ugyanis Orbán Brüsszel-ellenes és idegengyűlölő választási kampányát, jogosan vetődik fel az a kérdés, hogy mi lenne még akkor, ha a Fidesz tagja sem lenne az Európai Néppártnak.

A belga kereszténydemokrata politikus szerint amennyiben a magyar kormány nem vonja vissza az Európai Bizottság által élesen bírált jogszabályokat, akkor tényleg meg kell fontolni a Fidesz kizárását, de az is egy lehetőség, hogy addig felfüggesztik a párt tagságát, amíg le nem zárulnak az Európai Bíróság előtt zajló eljárások. Elismerte, hogy migráció-ügyben Orbán jó kérdéseket tett fel az embereket aggasztó problémákról, de a válaszai egyszerűek voltak, amelyek hosszabb távon nem jelentenek megoldást a problémára.

Kifelé!

Ennél is durvább hangnemben küldte volna el a Néppártból a Fideszt Frank Engel, egy luxemburgi néppárti képviselő a CEU törvény miatt. Engel azt követelte, ne csak a Fidesz lépjen ki a Néppártból, de Magyarország hagyja el az EU-t is.

Hagyjuk a dumát. Tudjuk, hogy mi történik és miért. Miért nem húztok csak el mind a néppártból, mind az EU-ból saját magatoktól? Gyakorlatilag már így is kívül vagytok. Úgyhogy menjetek. Kérlek, menjetek.

A CEU törvényt levélben próbálták magyarázni a magyar fideszesek, de - mint Engel reakciójából is látszik - az akció nem sült el túl jól. Manfred Weber a Twitteren akkor egészen visszafogott volt, azt kérte, az Európai Bizottság folytasson le vizsgálatot, viszont egy későbbi lapinterjúban - 2017 áprilisában - ennél keményebb üzenetet fogalmazott meg.

A magyar miniszterelnök számára is vannak határok, amelyeket nem lehet átlépni – válaszolta Manfred Weber a Der Spiegelnek adott interjújában arra a felvetésre, hogy míg az EU-ban és az EPP-ben gyorsan egyetértésre lehet jutni, ha Recep Tayyip Erdogan török államfő autokratának minősítéséről van szó, addig Orbán Viktor magyar kormányfő az uniós tag Magyarországon felszámolja a demokráciát, és Horst Seehofer CSU-elnök ennek ellenére hízeleg neki.

Nincs minden áron tagság

A lex CEU-val kapcsolatban azt mondta: az olyan európai alapelvek, mint a kutatás és az oktatás szabadsága nem képezheti alku tárgyát. Várja az Európai Bizottság értékelését arról, hogy az új magyar felsőoktatási törvény összeegyeztethető-e az uniós joggal. Ha a bizottság "utólagos javításokat kér, Orbánnak eleget kell tennie" a kérésnek.

Weber arra a kérdésre, hogy mennyire hitelesen tud politizálni a populistákkal szemben, ha tolerálja Orbán Viktort a jobbközép pártokat összefogó EPP-ben, azt válaszolta: "nincs EPP-tagság minden áron". Azt ígérte, az akkor közelgő EPP-találkozón "világosan beszélünk majd Orbánnal."

Orbánnal kapcsolatban megjegyezte azt is: a magyar miniszterelnök kipuhatolja ugyan a határokat, de "eddig végül mindig hű maradt a szerződésekhez", megállapodásokhoz, ami a Fidesz EP-képviselőire is vonatkozik.

Orbán korábban azt üzente vissza Webernek, "kellő körültekintéssel járjon el" CEU ügyben, ám az ominózus találkozón mindent megígért.

Menekültügyben is kapott gyomrost

Házon belül is számon kérték Orbánon a szolidaritás hiányát: Weber - bár nevet nem említett - elég egyértelmű Facebook üzenetet posztolt 2018. februárjában:

Európa jövője szempontjából döntő jelentőségű lesz, hogy idén megoldást találjunk a menekültügyre. Megértem a közép-kelet-európai ország multikulturális Európát érintő aggodalmait, de egy, a terhek tisztességes elosztása és az európai szolidaritás nélküli megoldás elfogadhatatlan.

A kvótáról szóló bírósági döntés után is egyértelművé tette: a szolidaritás nem egyirányú utca. És akkor a szintén EPP tag Jean-Claude Juncker pofonjairól még nem is beszéltünk. A valós tasli mellett Orbán kapott verbálisat is az Európai Bizottság elnökétől, egyrészt a CEU, másrészt a Soros-ellenes nemzeti konzultáció miatt.

Most egy újabb taslit kapott Magyarország: az unió következő 7 éves költségvetési ciklusában a tervek szerint jobban kontroll alatt lehet tartani a kifizetéseket, a jogállamisághoz kötnének egyes kifizetéseket. Az Európai Parlamenti vitában - az Orbánnal való találkozót megelőzően - Weber nem tett említést arról az ötletről, amely szerint a jogállamiság tiszteletben tartásához kötnék a források kifizetését. Csak ennyit mondott: Önkritikára is szükség van: vannak korrupciós esetek és azt is meg kell nézni, hogy minden támogatás megfelelő célra ment-e.