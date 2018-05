Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3cbeb24-8a00-43f7-899d-35343d2100ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittasan vezetett a fiatal dorogi férfi, a mikrobusz majdnem öt métert zuhant Bajóton, amikor megcsúszott az úton. Egy 22 éves lányt a roncs alól húztak ki, már nem tudtak segíteni rajta.","shortLead":"Ittasan vezetett a fiatal dorogi férfi, a mikrobusz majdnem öt métert zuhant Bajóton, amikor megcsúszott az úton...","id":"20180501_feladta_magat_a_balesetet_okozo_sofort_akit_kutyaval_kerestek_a_karambol_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3cbeb24-8a00-43f7-899d-35343d2100ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d4b0e8-af4d-4670-80cf-b7a8b0d64f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_feladta_magat_a_balesetet_okozo_sofort_akit_kutyaval_kerestek_a_karambol_utan","timestamp":"2018. május. 01. 21:25","title":"Feladta magát a balesetet okozó sofőr, akit kutyával kerestek a karambol után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett bőszen diktatúráznak is.","shortLead":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett...","id":"20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9167bf-131b-4c7e-abd7-68a88f30631f","keywords":null,"link":"/elet/20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","timestamp":"2018. május. 02. 15:00","title":"A kormányt ekézi vadonatúj klipjében két magyar rapper – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","shortLead":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","id":"20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d1d71-2e29-4403-8fb1-66286b73bd60","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","timestamp":"2018. május. 02. 15:32","title":"Avicii nevére kereszteltek át egy utat Budapesten – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután az utastérben betört az egyik ablak.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután...","id":"20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991cc4a-4538-4c7e-8256-28601dfa8dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","timestamp":"2018. május. 02. 20:55","title":"10 000 méter magasan volt a repülőgép, amikor egyszer csak betört az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint magyar versenyzőként folytatja John-Henry Krueger amerikai gyorskorcsolyázó.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint magyar versenyzőként folytatja John-Henry Krueger amerikai gyorskorcsolyázó.","id":"20180501_Magyar_szinekben_folytatja_a_pjongcsangi_olimpia_amerikai_ermese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda63e4d-0ee2-4933-942c-d40e593b6de3","keywords":null,"link":"/sport/20180501_Magyar_szinekben_folytatja_a_pjongcsangi_olimpia_amerikai_ermese","timestamp":"2018. május. 01. 11:17","title":"Magyar színekben folytatja a pjongcsangi olimpia amerikai érmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423140ce-0f37-446d-b831-1c0fa896d603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőn este egy BMW-s akart meglépni a rendőrök elől, kedden este pedig állítólag egy motorost üldöztek a járőrök.","shortLead":"Hétfőn este egy BMW-s akart meglépni a rendőrök elől, kedden este pedig állítólag egy motorost üldöztek a járőrök.","id":"20180502_kecskemet_autos_uldozes_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423140ce-0f37-446d-b831-1c0fa896d603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13bdb86-69db-4239-9a77-dba3780e62f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_kecskemet_autos_uldozes_video","timestamp":"2018. május. 02. 14:16","title":"Két autós üldözés is volt a hétvégén Kecskeméten, az egyikről videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Legalábbis erre utal a zenekar hivatalos kommunikációja. Mutatjuk, mi a helyzet.","shortLead":"Legalábbis erre utal a zenekar hivatalos kommunikációja. Mutatjuk, mi a helyzet.","id":"20180502_Izgulhatnak_a_Guns_N_Roses_rajongok__lehet_hogy_megturneztatjak_a_leghiresebb_Guns_lemezt_Appetite_For_Destruction","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bfc143-27f4-4b27-bc5a-fa276f540a42","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Izgulhatnak_a_Guns_N_Roses_rajongok__lehet_hogy_megturneztatjak_a_leghiresebb_Guns_lemezt_Appetite_For_Destruction","timestamp":"2018. május. 02. 11:58","title":"Izgulhatnak a Guns N' Roses-rajongók – lehet, hogy turnéra viszik a leghíresebb Guns-lemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik által kifogásolt két szavazókörről már döntöttek, és kiderült, tényleg hibáztak a szavazatszámlálók. További hasonló döntések várhatók. ","shortLead":"A Jobbik által kifogásolt két szavazókörről már döntöttek, és kiderült, tényleg hibáztak a szavazatszámlálók. További...","id":"20180502_A_Kuria_tobb_szavazokorben_ujraszamoltatja_a_szavazatokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a5c4d6-178f-457f-ba02-d12a789ab008","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_A_Kuria_tobb_szavazokorben_ujraszamoltatja_a_szavazatokat","timestamp":"2018. május. 02. 05:58","title":"A Kúria több szavazókörben újraszámoltatja a szavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]