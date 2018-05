Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71579202-fcad-414d-a712-60a994ec1060","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche az elkövetkezendő években néhány igen izgalmas új modellel fog előrukkolni.","shortLead":"A Porsche az elkövetkezendő években néhány igen izgalmas új modellel fog előrukkolni.","id":"20180503_porsche_cayenne_coupe_bmw_x6_911_928_macan_mission_e_villanyauto_elektromos_auto_tesla","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71579202-fcad-414d-a712-60a994ec1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126cb5ec-4a15-434f-b4a3-7dea3bfb9653","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_porsche_cayenne_coupe_bmw_x6_911_928_macan_mission_e_villanyauto_elektromos_auto_tesla","timestamp":"2018. május. 03. 08:21","title":"Porsche Cayenne Coupé: retteghet a BMW X6, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal menesztette a Facebook biztonsági részlegének egyik fejlesztőjét, miután kiderült, hogy az alkalmazott a belsős hozzáférésével megszerzett információkat arra használta, hogy egy randizós alkalmazáson keresztül nők után kutasson. ","shortLead":"Azonnal menesztette a Facebook biztonsági részlegének egyik fejlesztőjét, miután kiderült, hogy az alkalmazott a belsős...","id":"20180503_facebook_fejleszto_tinder_nok_stalkolas_kirugas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c6381-53cc-4b9d-86b7-158cbb9d2213","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_fejleszto_tinder_nok_stalkolas_kirugas","timestamp":"2018. május. 03. 10:03","title":"Kirúgtak egy Facebook-alkalmazottat, miután kiderült, hogy belsős hozzáférését arra használta, hogy nők után leskelődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","shortLead":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","id":"20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23897d0e-c945-4a40-b79a-45bbc7d56af6","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","timestamp":"2018. május. 04. 12:40","title":"Jobb helyeken már marihuánát is árul a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatont Dunaújvárossal összekötő szakasz előkészítése zajlik.","shortLead":"A Balatont Dunaújvárossal összekötő szakasz előkészítése zajlik.","id":"20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99162ca-f9a4-4e76-8ff6-b47d2ed75046","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 02. 15:55","title":"Épülhet az M8-as: a középső szakaszra keresik a tervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott a legnagyobb közösségi oldalt. A WhatsApp társalapítójáról van szó, aki állítólag megelégelte az adatgyűjtési gyakorlatot.","shortLead":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott...","id":"20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0d2986-e1cb-49b3-b854-c4aa591df9bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","timestamp":"2018. május. 02. 19:00","title":"Neki is elege lett: a WhatsApp társalapítója is otthagyja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült teljesíteni. Jó busziparhoz persze innovatív és potens gyártók is kellenének, a hazai szereplők azonban még mindig az Ikarus feltámasztásával vannak elfoglalva.","shortLead":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült...","id":"20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a6b1b-8b5b-405b-9e05-50fa6d85058d","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","timestamp":"2018. május. 03. 16:45","title":"Az Ikarus-mítosz erőltetett fenntartása a magyar buszgyártás végzetét jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966d7908-7dbe-4da1-8a8a-a13a6ce44fff","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően okos, kis költségvetésű horrort csinálni. A Hang nélkül ráadásul sokak vágyát teljesíti azzal, hogy akár még rendet is csinálhat a moziteremben. Kritika.","shortLead":"A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően...","id":"20180502_Csendben_kell_megszulni_a_gyereket_kulonben_jonnek_a_szornyek_Sok_szerencset_hozza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966d7908-7dbe-4da1-8a8a-a13a6ce44fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e9dac3-fda6-45f0-a1d9-9083bb1d600b","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Csendben_kell_megszulni_a_gyereket_kulonben_jonnek_a_szornyek_Sok_szerencset_hozza","timestamp":"2018. május. 02. 20:00","title":"Csendben kell megszülni a gyereket, különben jönnek a szörnyek? Sok szerencsét hozzá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f8111-e0b9-41a7-b905-4b0f83b9f977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180504_Csak_egy_leleplezes_kell_maris_1_nap_alatt_kinyit_a_vendeghaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f8111-e0b9-41a7-b905-4b0f83b9f977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af90616-fed7-4ef1-a06e-e594071d1be1","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Csak_egy_leleplezes_kell_maris_1_nap_alatt_kinyit_a_vendeghaz","timestamp":"2018. május. 04. 13:08","title":"Csak egy leleplezés kell, máris egy nap alatt kinyit a vendégház!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]