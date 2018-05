Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0da075db-661b-4d3d-9d7e-45cf72f468ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saxon Warriornak hívják a lovat, amelyet nem tartottak esélyesnek, mégis nyert. ","shortLead":"Saxon Warriornak hívják a lovat, amelyet nem tartottak esélyesnek, mégis nyert. ","id":"20180506_Igeretes_ujonc_nyerte_meg_az_egyik_leghiresebb_brit_loversenyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da075db-661b-4d3d-9d7e-45cf72f468ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea907082-349e-4689-bcb9-793778522c7a","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Igeretes_ujonc_nyerte_meg_az_egyik_leghiresebb_brit_loversenyt","timestamp":"2018. május. 06. 10:39","title":"Ígéretes újonc nyerte meg az egyik leghíresebb brit lóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Természetesen mindenki hiányolja a volt reklámarcot, de változnak az idők.","shortLead":"Természetesen mindenki hiányolja a volt reklámarcot, de változnak az idők.","id":"20180507_A_CBA_lecserelte_Kasszas_Erzsit_itt_az_utodja__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9d98c-1ae5-4a5c-bbbd-b0faff7704dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_A_CBA_lecserelte_Kasszas_Erzsit_itt_az_utodja__video","timestamp":"2018. május. 07. 09:36","title":"A CBA lecserélte Kasszás Erzsit, itt az utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 69 éves férfi szombat délelőtt tűnt el. ","shortLead":"A 69 éves férfi szombat délelőtt tűnt el. ","id":"20180506_Eltunt_egy_idos_ferfi_az_I_keruletbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc18a03-a073-48b7-b417-71066bb15e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Eltunt_egy_idos_ferfi_az_I_keruletbol","timestamp":"2018. május. 06. 10:24","title":"Eltűnt egy idős férfi az I. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről, hiányzó intézményekről írhatnak levelet lakhelyük önkormányzati képviselőjének.","shortLead":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről...","id":"20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65156d8b-239f-422e-a7ae-ec4598c26f78","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","timestamp":"2018. május. 07. 09:14","title":"Önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel kapcsolatban.","shortLead":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel...","id":"20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fa68f-3251-4f9b-b1ad-dc85af50b53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","timestamp":"2018. május. 07. 13:00","title":"Nem tetszett nagyon a befektetőknek, amit a Spotify megosztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","shortLead":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","id":"20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43354775-f257-4ffc-b466-0bd93cbc1d5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","timestamp":"2018. május. 07. 18:37","title":"Egy darabig Putyinék sem kérnek a magyar sertéshúsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És már kép is van a 0. szám címlapjáról.","shortLead":"És már kép is van a 0. szám címlapjáról.","id":"20180507_MarkiZay_Peterrel_keszult_interjuval_indit_a_Magyar_Nemzet_utodja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf4a059-cc85-4bdd-a05d-0782c529659c","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_MarkiZay_Peterrel_keszult_interjuval_indit_a_Magyar_Nemzet_utodja","timestamp":"2018. május. 07. 15:50","title":"Márki-Zay Péterrel készült interjúval indít a Magyar Nemzet utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bff43c-5b18-48b1-8d97-afcfdbdfea18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapesten tartották meg Magyarország első szakállszépségversenyét. A versenyen nem a szakáll hossza, hanem a kreativitás számított. Az eseményen jártunk, hogy megtudjuk, milyen a jó szakáll, melegít-e ennyi szőr, illetve mennyi munka van vele. A megmérettetést a Tattoo Majális szervezte. Videó.","shortLead":"Budapesten tartották meg Magyarország első szakállszépségversenyét. A versenyen nem a szakáll hossza, hanem...","id":"20180505_Nem_a_meret_volt_a_lenyeg_az_elso_hazai_szakallszepsegversenyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50bff43c-5b18-48b1-8d97-afcfdbdfea18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002703be-ec58-4156-b64f-afb79fd0ef7e","keywords":null,"link":"/elet/20180505_Nem_a_meret_volt_a_lenyeg_az_elso_hazai_szakallszepsegversenyen","timestamp":"2018. május. 05. 21:50","title":"Nem a méret volt a lényeg az első hazai szakállszépségversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]