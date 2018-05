Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27eb9acb-f3fc-445f-9c02-f99bd076fcbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy karácsonyi izzók alatt ünneplik az augusztus 20-i fényjátékot.","shortLead":"Lehet, hogy karácsonyi izzók alatt ünneplik az augusztus 20-i fényjátékot.","id":"20180507_sporolnak_hodmezovasarhelyen_ezert_van_meg_fent_a_karacsonyi_diszkivilagitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27eb9acb-f3fc-445f-9c02-f99bd076fcbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a967adc-706d-4ac9-b714-30123a86cea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_sporolnak_hodmezovasarhelyen_ezert_van_meg_fent_a_karacsonyi_diszkivilagitas","timestamp":"2018. május. 07. 10:07","title":"Spórolnak Hódmezővásárhelyen: valószínűleg nem lesz tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e6c11e-1747-4aa9-94c8-bdc87b4859bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pozitív értéket mutatott az alkoholszonda annál a biciklisnél, aki nem adott elsőbbséget egy debreceni útkereszteződésben.","shortLead":"Pozitív értéket mutatott az alkoholszonda annál a biciklisnél, aki nem adott elsőbbséget egy debreceni...","id":"20180506_debrecen_kerekpar_motoros_baleset_ittas_vezetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e6c11e-1747-4aa9-94c8-bdc87b4859bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4a3644-2807-4c6f-a826-54b5e9ac3f5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_debrecen_kerekpar_motoros_baleset_ittas_vezetes","timestamp":"2018. május. 06. 09:21","title":"Miből gondolhatta a debreceni biciklis, hogy ennek így jó vége lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat az egyik nemzeti park vadőrének hároméves kisfia. Az állat a házuk ajtajában támadta meg a gyermeket. \r

","shortLead":"Az áldozat az egyik nemzeti park vadőrének hároméves kisfia. Az állat a házuk ajtajában támadta meg a gyermeket. \r

","id":"20180507_Leopard_tepett_szet_egy_kisgyereket_Ugandaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d19939a-3ce6-4419-b6db-66037c223daa","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Leopard_tepett_szet_egy_kisgyereket_Ugandaban","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Leopárd tépett szét egy kisgyereket Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","shortLead":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","id":"20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c438cd-84db-4010-aef8-1d93a4f92e63","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","timestamp":"2018. május. 06. 09:47","title":"Egyre több diák már csak biztonsági tartalékként jelentkezik magyar egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Franciaországba megy.","shortLead":"Franciaországba megy.","id":"20180506_Schilling_Arpad_Arte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2f2cf-2aca-438a-9c71-1afae458ee06","keywords":null,"link":"/kultura/20180506_Schilling_Arpad_Arte","timestamp":"2018. május. 06. 19:17","title":"Schilling Árpád elhagyja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután a holokauszttagadó idős asszony nem jelentkezett, hogy megkezdje börtönbüntetésének a letöltését. ","shortLead":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután...","id":"20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d89ae5-ce42-4360-a749-bd9c6ca7193d","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","timestamp":"2018. május. 07. 09:38","title":"Bujkál a náci nagymama, nem vonult be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Műszaki mentésre van szükség.","shortLead":"Műszaki mentésre van szükség.","id":"20180506_Baleset_tortent_Szigethalmon_harman_megserultek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f2ce3-d9dc-47f4-aa61-2f78c3d718e6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Baleset_tortent_Szigethalmon_harman_megserultek","timestamp":"2018. május. 06. 16:40","title":"Baleset történt Szigethalmon, hárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","shortLead":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","id":"20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09f91a-c1b2-459e-b113-fd512b6a9e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","timestamp":"2018. május. 06. 14:40","title":"Útlezárással akadályozták meg Szerbiában Seselj szélsőséges tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]