[{"available":true,"c_guid":"8542e3b2-2e19-4697-9df2-e99d88cd39a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság elrendelte a jogsértő porcelánok megsemmisítését. ","shortLead":"A bíróság elrendelte a jogsértő porcelánok megsemmisítését. ","id":"20180507_a_birosag_is_kimondta_hogy_a_zara_home_lemasolta_a_herendi_teaskeszletet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8542e3b2-2e19-4697-9df2-e99d88cd39a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f196c-8e94-404a-9f5a-bdd2873785ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_a_birosag_is_kimondta_hogy_a_zara_home_lemasolta_a_herendi_teaskeszletet","timestamp":"2018. május. 07. 14:24","title":"A bíróság is kimondta, hogy a Zara Home lemásolta a Herendi teáskészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar politika ünnepei rendre üresek, lelketlenek, mert nem együtt éljük meg a nagy alkalmakat, hanem megosztottan, ahogy a hétköznapokat is. Az Országgyűlés mai alakuló ülése mégis megengedi, hogy egy pillanatra a történelmi dimenziót is meglássuk a szokásos politikai harc mögött. Épp két évtizede, hogy Orbán Viktor dominálja az ország közügyeit, és hatalma csak erősebb lesz ezzel a ciklussal.","shortLead":"A magyar politika ünnepei rendre üresek, lelketlenek, mert nem együtt éljük meg a nagy alkalmakat, hanem megosztottan...","id":"20180508_negyedik_orban_kormany_orban_korszak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26de6a8-071a-477b-897b-56360d267318","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_negyedik_orban_kormany_orban_korszak","timestamp":"2018. május. 08. 06:30","title":"Ez már az Orbán-korszak, és egyetlen ellensúly maradt mostanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e358645-de67-4864-ac24-c9d7813a3849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Foto_igy_kvaterkazik_a_birsagkiraly_NVBelnok_Rogannal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e358645-de67-4864-ac24-c9d7813a3849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eaa022a-319a-4c71-9726-ef48b3e71136","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Foto_igy_kvaterkazik_a_birsagkiraly_NVBelnok_Rogannal","timestamp":"2018. május. 08. 12:28","title":"Fotó: így kvaterkázik a bírságkirály NVB-elnök Rogánnal a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6738d0b5-6bcc-4e5a-9a74-1cb52cfe9bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fordulatosan kezdődött az élet a Kossuth téren: a beígért kordonoknak nyomuk sem volt, a TEK-esek sem zárták le a környéket, az ellenzék kordonbontás helyett egyszerűen bevonult dolgozni Orbán és Kövér parlamentjébe. Az Alkotmány utcánál gyülekező tüntetőket először az előzetes közlésnek megfelelően nem engedték be a Kossuth térre, aztán mégis. Tudósításunk a helyszínről.","shortLead":"Fordulatosan kezdődött az élet a Kossuth téren: a beígért kordonoknak nyomuk sem volt, a TEK-esek sem zárták le...","id":"20180508_kossuth_ter_parlament_tuntetes_kordon_percrol_percre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6738d0b5-6bcc-4e5a-9a74-1cb52cfe9bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe3bb04-6540-4177-84bf-54d6d2a18d9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kossuth_ter_parlament_tuntetes_kordon_percrol_percre","timestamp":"2018. május. 08. 08:05","title":"Letették az esküt a képviselők, a Kossuth téren folytatódott a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31b015-3727-4cb5-a3ac-5e72769e5488","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren piros, ívelt logóját minden autószerető ember ismeri. De mit is jelent pontosan?","shortLead":"A McLaren piros, ívelt logóját minden autószerető ember ismeri. De mit is jelent pontosan?","id":"20180508_mclaren_logo_mit_abrazol_honnan_ered_a_mclaren_logoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df31b015-3727-4cb5-a3ac-5e72769e5488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d95405-7387-4fc5-a4d8-60f005deac33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_mclaren_logo_mit_abrazol_honnan_ered_a_mclaren_logoja","timestamp":"2018. május. 08. 10:26","title":"Tudja, mit ábrázol a McLaren logója? Három magyarázat is van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a rövid válaszokat igénylő feladatok, sem a kifejtősek nem érhették meglepetésként a diákokat, akik szerdán középszintű történelemérettségit írtak.\r

","shortLead":"Sem a rövid válaszokat igénylő feladatok, sem a kifejtősek nem érhették meglepetésként a diákokat, akik szerdán...","id":"20180509_velemeny_az_esszek_sem_foghattak_ki_az_erettsegizokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195b818-4b50-442b-a442-791b619ab317","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_velemeny_az_esszek_sem_foghattak_ki_az_erettsegizokon","timestamp":"2018. május. 09. 11:39","title":"Vélemény: az esszék sem foghattak ki az érettségizőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista oldalra, Szijjártó Péter azért érez némi felelősséget, és megpróbálja a szavak erejével felnyitni szemét.","shortLead":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista...","id":"20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20324e56-00c3-486c-ac32-c4eed7a281f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Szijjártó megpróbálja felnyitni az osztrák államelnök szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adele a hétvégén ünnepelte a 30. születésnapját. A bulija tematikus parti volt, a Titanic című film díszleteit és jelmezeit idézte meg az énekesnő és a vendégek. Ám egyesek szerint a mentőmellényekkel csúnyán túlzásba estek az ünneplők. ","shortLead":"Adele a hétvégén ünnepelte a 30. születésnapját. A bulija tematikus parti volt, a Titanic című film díszleteit és...","id":"20180508_Izlestelenre_sikerult_Adele_titanicos_szulinapi_bulija","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60b558-1678-430e-8fed-215ab5fa1ed5","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Izlestelenre_sikerult_Adele_titanicos_szulinapi_bulija","timestamp":"2018. május. 08. 11:48","title":"Ízléstelenre sikerült Adele titanicos szülinapi bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]