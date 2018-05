Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce6a4196-599d-41b6-a2b6-a2a017115f65","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A grúziai görög családból származó Ivan Szavvidisz ma már két országban él: Oroszországban és Görögországban is jelentős érdekeltségei vannak, s mindkét hazájában beleásta magát a politikába.","shortLead":"A grúziai görög családból származó Ivan Szavvidisz ma már két országban él: Oroszországban és Görögországban is...","id":"20180507_ivan_szavvidisz_oligarcha_paok_szaloniki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6a4196-599d-41b6-a2b6-a2a017115f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a500dd-abb8-421a-827a-286753f054c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_ivan_szavvidisz_oligarcha_paok_szaloniki","timestamp":"2018. május. 07. 15:30","title":"Emlékszik a futballbírót lerohanó pisztolyos klubtulajdonosra? Valódi bohócból lett oligarcha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is. A Millenárisra érkező nemzetközi sztárok és hazai gasztroélet jeles képviselői exkluzív ebédeket és vacsorákat is adna, melyekre érdemes mihamarabb helyet váltani.\r

\r

","shortLead":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is...","id":"20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca66a5-36c3-4317-b5b4-a162710d8ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 07. 14:41","title":"Sztárséfek főztjét kóstolhatjuk a jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d580006d-7f71-44b2-b51a-c1516ca399c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírókat nem engednek a képviselők közelébe.","shortLead":"Újságírókat nem engednek a képviselők közelébe.","id":"20180508_Ciganyzenekar_huzza_a_talpalavalot_a_kepviseloknek__itt_vannak_a_lesifotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d580006d-7f71-44b2-b51a-c1516ca399c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d98959-cf8e-4658-a42d-13cd59976c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ciganyzenekar_huzza_a_talpalavalot_a_kepviseloknek__itt_vannak_a_lesifotok","timestamp":"2018. május. 08. 10:06","title":"Cigányzenekar húzza a talpalávalót a képviselőknek – itt vannak a lesifotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938b3a-8892-4bb6-8550-b520b5541f02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. ","shortLead":"Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. ","id":"20180508_Matekbol_erettsegiznek_ma_a_diakok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b938b3a-8892-4bb6-8550-b520b5541f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ad13e5-8bb8-4c42-b42d-b9798baebbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Matekbol_erettsegiznek_ma_a_diakok","timestamp":"2018. május. 08. 04:56","title":"Matekból érettségiznek ma a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a963ba17-a147-4baa-8c55-c4f3d6d9de1f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser – számolt be az esetről a BBC.","shortLead":"Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser –...","id":"20180508_Egy_nappal_azelott_hogy_lekapcsoltak_volna_a_gepekrol_felebredt_az_agyhalott_tini","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a963ba17-a147-4baa-8c55-c4f3d6d9de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4d0db-0b48-44d8-be9a-8b5f773cd60a","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Egy_nappal_azelott_hogy_lekapcsoltak_volna_a_gepekrol_felebredt_az_agyhalott_tini","timestamp":"2018. május. 08. 13:26","title":"Egy nappal azelőtt, hogy lekapcsolták volna a gépekről, felébredt az agyhalott tini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet produkálnak, ami jól megmutatja tendenciákat. ","shortLead":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet...","id":"20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772ab077-d0cf-43c2-976a-4329ed6de17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","timestamp":"2018. május. 07. 10:24","title":"Közzétették az önvezető autók legjellemzőbb bénázásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39843b-0d18-40d5-940b-71f7a38e4187","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Mit_szeretne_a_ferfi_mire_vagyik_a_no_a_szexben_Listat_allit_a_par_a_pajzan_magyar_filmben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c39843b-0d18-40d5-940b-71f7a38e4187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df00c98c-08aa-4560-a980-7709f614ca42","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Mit_szeretne_a_ferfi_mire_vagyik_a_no_a_szexben_Listat_allit_a_par_a_pajzan_magyar_filmben","timestamp":"2018. május. 08. 10:32","title":"Mit szeretne a férfi, mire vágyik a nő a szexben? Listát állít a pár a pajzán magyar filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f287e9a2-676f-4476-bf60-3ee01d6f1a00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újítás első körben Budapesten érhető el. ","shortLead":"Az újítás első körben Budapesten érhető el. ","id":"20180508_Sajat_futarokkal_szallit_ki_eteleket_a_NetPincer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f287e9a2-676f-4476-bf60-3ee01d6f1a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e48b55-809c-44e7-bca4-a649fff9022b","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_Sajat_futarokkal_szallit_ki_eteleket_a_NetPincer","timestamp":"2018. május. 08. 13:03","title":"Saját futárokkal szállít ki ételeket a NetPincér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]