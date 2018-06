Orbán Viktor miniszterelnök megtakarítása 48 ezer forinttal csökkent a 2017 végi állapothoz képest, a miniszterelnöknek így már csak 945 ezer forintja van. A feleségével közös hitelt is csökkentette, nagyjából 600 ezer forinttal.

Lázár Jánosnak hirtelen köze lett a batidai kastélyhoz: a volt miniszter legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint részvényes lett a Grosswiese Befektetési Zrt.-ben, amely a földjei körül fekvő batidai vadászkastélyt építtette. Lázár eddig azt mondta, a kastélyhoz nincs köze, most már viszont a céghez van, amelyben 8,1 százalékos részesedést szerzett idén áprilisban. Egy másik cégbe, a Divatcsarnok Projekt Kft-be is beszállt, és vett egy 2013-as évjáratú BMW-t.

Rogán Antal már nem bérli az Audi A3-asát, a takarékbetétben elhelyezett megtakarítása nőtt, 691 ezer forintról 3,8 millió forintra. Magánszemélyeknek továbbra is 18,2 millióval tartozik. Az egyéb közlendők közé beírta a szabadalmi jogot. Ebben a félévben nem volt olyan találmánya, amely után pénzhez jutott volna. Egyéb nem változott.

© Vásárhelyiek a változásért / Facebook

Gyurcsány Ferenc sem okozott különösebb izgalmat, semmi új szerzeménye nincs, értékpapírállománya is csak időarányosan növekedett.

Megnéztük a parlamentbe a mostani ciklusban bekerült - vagy visszakerült - képviselők vagyonnyilatkozatát is, a három győztes:

Ungár Péter, LMP (letarolta a mezőnyt)

Bajkai István, Fidesz,

Steinmetz Ádám, Jobbik

Most pedig következnek képviselőcsoportonként a legérdekesebb vagyonnyilatkozatok.

Fidesz-KDNP

Az Orbán Viktor ügyvédjeként emlegetett Bajkai István csak a parlamentben új, az üzleti életben nem - az állami beruházások is jól hoztak -, ennek megfelelő az anyagi helyzete. Bajkainak 68,5 millió forintnyi banki megtakarítása és 96 millió forintnyi „egyéb” követelése van, ezen túl 12 millió forintnyi nemesfémmel (nem részletezi, de gyaníthatóan ékszerrel), valamint egy kisebb ingatlanbirodalommal is rendelkezik.

Autója nincs az Orbán-család ügyvédjeként is ismert képviselőnek, a foglalkozásából (márint az ügyvédiből) befolyó jövedelmére viszont nem panaszkodhat: a 20,1 százalékos tulajdonában álló SBGK Ügyvédi Irodától származó éves bevételeként 72,6 millió forintot tüntetett fel a politikus. Ez utóbbi annyira egyébként nem meglepő, ismervén, hogy a közbeszerzésekkel és nemzetközi joggal foglalkozó iroda egyedül és különböző összetételű konzorciumok tagjaként is több, egyenként is milliárdos összegű kormányzati megbízást kapott az elmúlt években. (Konzorciumi tagként például csak a Miniszterelnökségtől 13,5 milliárd forint értékben.)

© erzsebetvaros.hu

Az SBGK-n túl Bajkai a tavaly májusban alapított Aponius Consulting Kft százszázalékos tulajdonosa is, amely rakétát megszégyenítően lőtt ki rögtön az alakulása után: az üzletviteli és egyéb tanácsadással foglalkozó cég csak az alapítása évében számos állami közbeszerzést nyert el, több mint féltucatot például a Fidesz alapító-társa, Szájer József felesége, Handó Tünde vezette Országos Bírói Hivataltól (OBH).

A Fidesz új képviselőinek bevallásában Bajkai Istvánén túl nem találtunk kiugró vagyonokat. A 35 éves Böröcz Lászlónál is csak kora miatt szúrt szemet a nagyjából 26 millió forintnyi megtakarítás - 1,4 m Ft készpénz, 13,6 millió bankban, 7,5 millió „egyéb követelés” alapján, 1,3 millió biztosításban, 1,6 millió lakástakarékban, durván 1 millió pedig értékpapírban. Ezen túl azonban csak egy alsóörsi 700 négyzetméteres „kivett terület” nyolcadának tulajdonosa, autója és gazdasági érdekeltsége nincs.

Jobbik

Az újonc Fülöp Erik vagyonnyilatkozatában egy izgalmas tételt találtunk: gyed extrára beírt havi 180.500 forintos bevételt.

Jakab Péter szóvivőnek egy 106 négyzetméteres miskolci lakása van, fele részben, amit tavaly vett. Megtakarítása, vagyona nincs, a banknak 12,7 millióval tartozik.

Steinmetz Ádám olimpiai bajnok 61 tételen keresztül sorolja ingatlanvagyonát, ezzel rekorder az újak közt: gyep, szőlő, gyümölcsös, erdő, szántó, legelő, rét résztulajdonosa, ahogy több lakásé is. Összesen négy autója van, egy Toyota Land Cruiser az idei vásárlás. A bankban feleségével közös számlán 69 milliót tart, 3,1 millió forintnyi devizája is van. Banknak 13,4, magánszemélyeknek 18,4 millió forinttal tartozik. Családi gazdálkodásból származhat még bevétele, illetve a Kőmetsző Szolgáltató Bt-ben résztulajdonos.

© Hír Tv

MSZP

Molnár Gyulának, az MSZP választás után lemondott elnökének egy 100 négyzetméteres háza van a XI. kerületben - már azt is tudjuk, hogyan -, amelyhez egy gépkocsibeálló is tartozik. Tavaly vett egy Volkwagent, részvényben 11,6 milliót, kötvényben 9,8 milliót tart. Takarékbetétben 723 ezer forintja van, a bevallásköteles készpénze 850 ezer forint. A banknak 3,5 millióval tartozik.

Gurmai Zita vagyonnyilatkozatán nehéz kiigazodni, ezért került a listába. A képviselőnek hat ingatlana van - olykor résztulajdonosként -, ebből az egyik Brüsszelben van, egy másik pedig műhely. Értékpapírban, részvényben, egyébben nagyjából 7 millió forintot tart, az eurós megtakarításain azonban igen nehéz kiigazodni. Mutatjuk:

© mkogy.hu/Gurmai Zita vagyonnyilatkozat

Ami fix: 40 ezer euróval tartozik egy brüsszeli banknak.

DK

A DK szóvivője izgalmas személyiség, tudták, hogy Gréczy Zsolt társszerzője a Bye-bye Szása című szerzeménynek? Pedig a Parlamentnek leadott életrajza ezt is tartalmazza. Vagyoni helyzete kevéssé meglepő: egy XI. kerületi, 78 négyzetméteres társasházi lakás tulajdonosa, de van egy lakása Siófokon is, amit ajándékként kapott, ahogy egy másik XI. kerületi lakás felét is. Két autót írt be: egy Mercedes Cezzot és egy Hyundai Getz típusút. A bankban 3,8 milliót tart, 17,6 milliós lakáshitele van. Szerzői jogdíjat kap, időszakosan, amely tavaly 58 ezer forint volt. A Mazsó társaság résztulajdonosa, amiből tavaly volt nyeresége.

© MTI / Máthé Zoltán

Hajdu László eddigi XV. kerületi polgármesternek a XV. kerületben egy 550 négyzetméteres telken áll egy 140 négyzetméteres háza, ennek fele az övé. 1970-ben vett egy 725 négyzetméteres építési telket, azon egy 12 négyzetméteres gazdasági épület áll. Ez is csak fele részben az övé. Május végén vett egy Skoda Rapid Family típusú autót. Takarékbetétben 12 milliót tart, a megjegyzés szerint ennek is fele illeti meg.

Az egyelőre nem túl ismert László Imre megtakarításaival tűnik ki az újoncok közül, különböző befektetésekben nagyjából 18 milliót tart, efölött a bankban a devizában tárolt összeggel együtt 5,7 milliót.

LMP

A visszalépések után egyéniben mandátumot szerző Csárdi Antalnak nincs lakása, egy Opel Fronterát írt be a vagyonnyilatkozatába, melyet 2016-ban vett. A bankban 2,1 milliót tart, a Csárdi és Csárdi Kft. tulajdonosa. Egyebe nincs.

Az LMP új társelnökének, Keresztes László Lórántnak Pécsen van egy 895 négyzetméteres telke, amin egy 28 négyzetméteres gazdasági épület áll. Egy 2015-ben vett Ford Mondeoja is van, a feleségével közös számlán 21,2 milliót tart. Egy 1300 darabos könyvgyűjteménye van, melynek értéke nem haladja meg a hathavi képviselői alapdíj összegét.

Senki sem körözte le Ungár Pétert: 15 milliárd forintra becsüli a saját vagyonát.

Párbeszéd

A Párbeszéd frakciót megmentő Mellár Tamás közgazdásznak hét ingatlana van, ebből kettő Zengővárkonyban: az egyik telek 5881 négyzetméteres, a ház 115 négyzetméteres, a másiknál 3473 négyzetméteres telken áll egy 90 négyzetméteres ház, ezek fele részben az övé. Ugyanott van egy kertje is. Alsónyéken egy 1194 négyzetméteres telken lévő 72 négyzetméteres ház felének a tulajdonosa, ugyanott van egy 218 ezer négyzetméteres szántója, összesen több mint 5500 négyzetméter szőlője. Egy Volvo és egy Volkswagen típusú autója van, a bankban több mint 7 milliót tart - döntő részét euróban -, más szerződés alapján 3,8 milliós kintlévősége van. Egyetemi oktatóként 725 ezret kap, az MTA-tól pedig havi 90 ezer forint.

Tordai Bencének a többiekhez képest a megtakarítása sok: értékpapírban összesen csaknem 12 milliója van, megtakarítási számlán további 15 millió, egyéb szerződés alapján fennálló pénzkövetelése 11,3 millió. Adóstársként benne van egy 21 milliós lakáshitelben. A Párbeszéd Platform Kft. fele részben az övé.

Független

A Párbeszéd frakcióját majdnem szétrobbantó Bősz Anett liberális politikusnak alig van valamije: vagyonnyilatkozatában a hosszú üres oldalak után feltűnő első tétel egy 445 ezer forintos megtakarítás, melyet euróban tart. Diákhitele van, majdnem 2 millió forint. A Budapesti Corvinus Egytemen óraadó, havi 30 ezer forintért.