Mahatir Mohamed, Malajzia régi-új miniszterelnöke egy olyan szakembert nevezett ki pénzügyminiszterének, akit korábban kétszer is börtönbe záratott.

Előbb börtönbe zárta, majd pénzügyminisztert csinált belőle A Vácnál a rendőröktől való menekülés közben halálos balesetet szenvedett Cs. Attila az apja lottónyereményéből vette a kocsit - írja a Borsonline.hu.

Lottónyereményből vett Audival szenvedett halálos balesetet Cs. Attila Hiába lehetett tisztán látni, hogy autók állnak a sínen, a villamos vezetője már nem tudott időben megállni.

3 autót tört össze a száguldó villamos – videó

A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.

Edzőjük a győri kézisekről: Varázsolt a csapatom! Lefokozhatják, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetését is elvehetik Tállai Andrástól. A fideszes politikus 2015 óta, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként vezette az adóhatóságot. Emlékezzünk erre a páratlan időszakra! Tállai András: a mezőkövesdi terminátor tíz legnagyobb pillanata

A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után ismerték el politikai menekültnek – tudta meg a RomNet.

Mohácsi Viktória politikai menedékjogot kapott Kanadában Alaposan megváltozik a Google tárhelyszolgáltatásának webes felülete. Az új külcsín a Gmailhez hasonlóan sokkal letisztultabb. Mutatjuk képeken, hogy milyen lesz. Megújul a Google Drive

Az oroszok nem engedik be a foci-vb-re a doppingszakértő újságírót