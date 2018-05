Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1dd6d49-8fb7-491c-85e2-9d9c03b190dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn elkezdték forgatni a filmet, amire több mint 350 milliót kapott a Filmalaptól. ","shortLead":"Hétfőn elkezdték forgatni a filmet, amire több mint 350 milliót kapott a Filmalaptól. ","id":"20180516_Romantikus_vigjatek_lesz_Dobo_Kata_elso_rendezese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1dd6d49-8fb7-491c-85e2-9d9c03b190dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aca728-a8a7-4420-9bd4-fa81e8e6f67e","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Romantikus_vigjatek_lesz_Dobo_Kata_elso_rendezese","timestamp":"2018. május. 16. 08:42","title":"Romantikus vígjáték lesz Dobó Kata első rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható is lesz a videónézéssel töltött idő. ","shortLead":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható...","id":"20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d1c42d-38ca-44be-8657-5e9fe1d1f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","timestamp":"2018. május. 15. 15:03","title":"Gyakran lép fel a YouTube-ra? A következő napokban szigorú korlátozás és kényelmes újítás is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06111629-1d7d-4a71-8b0e-087c7ab45e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Még nincs veszély, de lehet, ezért fontos a határzár mielőbbi felépítése” – érvelt a kerítés megépítése mellett Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium akkori államtitkára egy 2015 júliusában rendezett gazdafórumon Mórahalmon. Nagy szerint beláthatatlan károkat okozhatnak a növény- és állatbetegséget terjesztő vírusok, baktériumok, amelyeket a migránsok hurcolnak Magyarországra a szendvicseikben. ","shortLead":"„Még nincs veszély, de lehet, ezért fontos a határzár mielőbbi felépítése” – érvelt a kerítés megépítése mellett Nagy...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_mar_2015ben_is_migransok_betegsegeket_terjeszto_szendvicseivel_riogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06111629-1d7d-4a71-8b0e-087c7ab45e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0356fb44-74e1-4c64-bbde-1a6ecb703dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_mar_2015ben_is_migransok_betegsegeket_terjeszto_szendvicseivel_riogatott","timestamp":"2018. május. 14. 16:51","title":"Az új agrárminiszter már 2015-ben is a migránsok betegségeket terjesztő szendvicseivel riogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EP kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) szerint Magyarországnak joga van saját oktatási törvényekhez, de azok nem lehetnek ellentétesek a belső piaci szabadságjogokkal.","shortLead":"Az EP kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) szerint Magyarországnak joga van saját oktatási törvényekhez, de azok...","id":"20180516_Most_oktatasugyben_kapott_komoly_biralatot_Magyarorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee147fcc-5d18-4683-9515-1543ca97cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_oktatasugyben_kapott_komoly_biralatot_Magyarorszag","timestamp":"2018. május. 16. 12:44","title":"Most oktatásügyben kapott komoly bírálatot Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Feleződik a netes becsekkolásra megadott idő.","shortLead":"Feleződik a netes becsekkolásra megadott idő.","id":"20180515_online_becsekkolas_ryanair_ulohelyvalasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf89db9-0c7b-4e59-b426-797bf8d86bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_online_becsekkolas_ryanair_ulohelyvalasztas","timestamp":"2018. május. 15. 16:13","title":"Sokakat érintő, fontos változás jön a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","shortLead":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","id":"20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecc1b2-8b59-4f5d-a6e6-79bde09441ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","timestamp":"2018. május. 15. 12:03","title":"Hihetetlen hiba miatt próbálkozhat újra a bíróságon az, akit megbüntetett a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369fa144-8fea-4af6-bd93-0d4d8888f2e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társaság közleményében az utasoknak okozott óriási kellemetlenségről ír, az incidenst kivizsgálják.","shortLead":"A társaság közleményében az utasoknak okozott óriási kellemetlenségről ír, az incidenst kivizsgálják.","id":"20180514_Az_utasok_bocsanatat_keri_egy_japan_vasuttarsasag_amiert_25_masodperccel_hamarabb_indultak_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369fa144-8fea-4af6-bd93-0d4d8888f2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9607b1a2-22db-47c0-a426-6cd174b54ede","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Az_utasok_bocsanatat_keri_egy_japan_vasuttarsasag_amiert_25_masodperccel_hamarabb_indultak_el","timestamp":"2018. május. 14. 20:23","title":"Az utasok bocsánatát kéri egy japán vasúttársaság, amiért 25 másodperccel hamarabb indult el egy vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952a6663-0a01-4250-8a65-d42c67e43249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán negyedik miniszterelnöki ciklusának középpontjában a hadsereget és a honvédelmet emelte. Két éven belül háromszáz tisztet avathatnak, erre utal egy friss közbeszerzés.","shortLead":"Orbán negyedik miniszterelnöki ciklusának középpontjában a hadsereget és a honvédelmet emelte. Két éven belül háromszáz...","id":"20180516_327_millioert_vesz_kardokat_a_honvedseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952a6663-0a01-4250-8a65-d42c67e43249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97736e29-e91d-4494-936a-1e62b24f0868","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_327_millioert_vesz_kardokat_a_honvedseg","timestamp":"2018. május. 16. 10:35","title":"32,7 millióért vesz kardokat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]