[{"available":true,"c_guid":"db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerek kettős minőségére megoldást kell találni, az ugyanis aláássa az állampolgárok bizalmát, és gyengíti a belső piacot – közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos egy brüsszeli konferencián.","shortLead":"Az élelmiszerek kettős minőségére megoldást kell találni, az ugyanis aláássa az állampolgárok bizalmát, és gyengíti...","id":"20180425_Navracsics_Europaban_nem_lehetnek_masodosztalyu_fogyasztok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa75054a-7d0f-4e86-87bb-542ed2f15995","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Navracsics_Europaban_nem_lehetnek_masodosztalyu_fogyasztok","timestamp":"2018. április. 25. 16:09","title":"Navracsics: Európában nem lehetnek másodosztályú fogyasztók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce6ee80-54f4-46c7-b13b-accd1ae7d959","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz Tibor. A Kossuth-díjas szobrászművészt, a nemzet művészét az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti.","shortLead":"Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz Tibor. A Kossuth-díjas szobrászművészt, a nemzet művészét az Emberi Erőforrások...","id":"20180425_Elhunyt_Szervatiusz_Tibor_szobraszmuvesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce6ee80-54f4-46c7-b13b-accd1ae7d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9088bb-cbc4-48b9-946c-8d3dc5dee5d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Elhunyt_Szervatiusz_Tibor_szobraszmuvesz","timestamp":"2018. április. 25. 16:51","title":"Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között megszerzett vadászati jogát, igaz, csak első fokon. Sőt, már a terület közepén álló vadászkastély is az övé lett. Rövidesen másodfokon is eldöntheti a bíróság, ki viheti a puskát.","shortLead":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között...","id":"20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574592db-46c6-4c1a-a7ec-082bb84a887e","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","timestamp":"2018. április. 26. 10:13","title":"Mészáros Lőrinc fiát nem zavarja, hogy első fokon vesztett a vele szembeforduló vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb2511c-306d-494b-9f66-27723305f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még novemberben történt súlyos baleset Debrecenben, ahol négyen sérültek meg.","shortLead":"Még novemberben történt súlyos baleset Debrecenben, ahol négyen sérültek meg.","id":"20180425_baleset_debrecen_mentoauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb2511c-306d-494b-9f66-27723305f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed125937-a5ff-4311-aeaf-87fc85a2d878","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180425_baleset_debrecen_mentoauto","timestamp":"2018. április. 25. 20:21","title":"Nem ússza meg a felelőtlen debreceni sofőr, aki behajtott a mentő elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző számításai szerint messze a Fidesz tudta a legnagyobb mértékben növelni a szavazóinak a számát, a Jobbik és az LMP pedig történetének legjobb eredményét érte el a mögöttünk hagyott választások során. Török szerint a stratégiai szavazás egyértelműen 2018 komoly újdonsága. \r

","shortLead":"A politikai elemző számításai szerint messze a Fidesz tudta a legnagyobb mértékben növelni a szavazóinak a számát...","id":"20180425_Torok_Gabor_kielemezte_a_valasztasokat_es_mondott_par_meglepo_dolgot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d804bcef-6e94-48ef-a3e9-db9c0b871f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Torok_Gabor_kielemezte_a_valasztasokat_es_mondott_par_meglepo_dolgot","timestamp":"2018. április. 25. 20:59","title":"Török Gábor kielemezte a választásokat és mondott pár meglepő dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR közösségi iroda idén Magyarország legjobb közösségi irodája lett. De mitől olyan jó a coworking?","shortLead":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR...","id":"20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd50344-3eec-40ed-842a-259f0e9d2727","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","timestamp":"2018. április. 26. 10:33","title":"Digitális nomádok – jobb azokkal dolgozni, akik nem is a munkatársaink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412ed0e0-5620-42d6-8706-4f66fe55ea43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négyéves eltiltást kapott Horváth Bence.","shortLead":"Négyéves eltiltást kapott Horváth Bence.","id":"20180425_Sulyos_buntetes_a_doppingolo_magyar_kajakozonak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412ed0e0-5620-42d6-8706-4f66fe55ea43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4dffcd-74b1-4f8b-bf8f-188fa76db544","keywords":null,"link":"/sport/20180425_Sulyos_buntetes_a_doppingolo_magyar_kajakozonak","timestamp":"2018. április. 25. 21:55","title":"Súlyos büntetés a doppingoló magyar kajakozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most a Telenoron a sor: a 19 forintos percdíj mellett a korábbinál több mobilinternetet kínálnak.","shortLead":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most...","id":"20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afd3289-a8df-4988-9040-e7ba7d24a787","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 26. 09:03","title":"Új tarifákat vezetett be a Telenor: 19 forintos percdíj, több mobilnet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]