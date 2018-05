Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos cigaretta az USA-ban.","shortLead":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos...","id":"20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95391463-6f77-4e0e-95d0-ec98ff436764","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","timestamp":"2018. május. 17. 11:26","title":"Felrobbant az elektromos cigarettája, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mégsem kell aggódnia azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik Magyarországon szavaztak, vagy magyar útlevelet használnak.","shortLead":"Mégsem kell aggódnia azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik Magyarországon szavaztak, vagy magyar útlevelet használnak.","id":"20180516_Az_ukran_elnok_visszavonta_a_magyarokat_hatranyosan_erinto_javaslatat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763a5093-4857-4c6d-97a5-f145ea6a06e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Az_ukran_elnok_visszavonta_a_magyarokat_hatranyosan_erinto_javaslatat","timestamp":"2018. május. 16. 19:38","title":"Az ukrán elnök visszavonta a magyarokat hátrányosan érintő javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd434e5-b782-4130-b0eb-7f0841fa4e28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt költött, de a kereszténydemokratáknál sem maradt sok a számlán.","shortLead":"Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt...","id":"20180518_Alig_maradt_penze_a_Fidesznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd434e5-b782-4130-b0eb-7f0841fa4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edcf596b-c6cf-489b-b70e-c88dbdf4b215","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Alig_maradt_penze_a_Fidesznek","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Alig maradt pénze a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta kormánya tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, beszédében jelentős hangsúlybeli eltolódások voltak. A cikkben két kérdést tettünk fel szavazásra, döntsön, ki Orbán szívének a legkedvesebb, és ki az, aki potyautasként maradt a rendszerben.","shortLead":"Bemutatta kormánya tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, beszédében jelentős hangsúlybeli eltolódások voltak. A cikkben...","id":"20180518_Szavazzon_kit_becsul_meg_legjobban_Orban_a_kormanyabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102dbf08-c8e7-49dc-8692-73b5d8b15e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szavazzon_kit_becsul_meg_legjobban_Orban_a_kormanyabol","timestamp":"2018. május. 18. 12:51","title":"Szavazzon, kit becsül meg legjobban Orbán a kormányából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ünnepelni gyűlt össze az Országgyűlés pénteken. A miniszterek Orbán Viktor bátorító szavai után le is tették az esküt. Ami egy pár perces szünet után következett, bemutatta, mit várhatunk kormánypártoktól és ellenzékiektől. No meg az állami médiától.","shortLead":"Ünnepelni gyűlt össze az Országgyűlés pénteken. A miniszterek Orbán Viktor bátorító szavai után le is tették az esküt...","id":"20180518_Tudni_akarja_milyen_az_uj_parlament_Amint_tavozott_Orban_minden_alca_leomlott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d102a8-a8a0-4a7a-8984-6fc3d88a082f","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tudni_akarja_milyen_az_uj_parlament_Amint_tavozott_Orban_minden_alca_leomlott","timestamp":"2018. május. 18. 12:02","title":"Tudni akarja, milyen az új parlament? Amint távozott Orbán, minden álca leomlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizetős és ingyenes verziót is kínál majd vadonatúj, YouTube Music néven induló szolgáltatásában a népszerű videómegosztó, melyhez különálló app és számítógépre letölthető alkalmazás is készül. A lépéssel egyidőben két szolgáltatás is megszűnik létezni. ","shortLead":"Fizetős és ingyenes verziót is kínál majd vadonatúj, YouTube Music néven induló szolgáltatásában a népszerű...","id":"20180517_youtube_music_fizetos_zenehallgatas_youtube_premium_spotify_apple_music_streaming_zeneszolgaltatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d530d7b-e7e2-4516-8201-7dea13b3ff32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_youtube_music_fizetos_zenehallgatas_youtube_premium_spotify_apple_music_streaming_zeneszolgaltatas","timestamp":"2018. május. 17. 15:03","title":"A YouTube-on szokott zenét hallgatni? Akkor ezt nézze: új szolgáltatás indul, netkapcsolat és reklámok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59ae12b-95ac-466e-abaf-4a190e59b165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka felbőszített kisautója hamarosan megérkezik a kereskedésekbe.","shortLead":"A japán márka felbőszített kisautója hamarosan megérkezik a kereskedésekbe.","id":"20180517_suzuki_swift_sport_olcso_sportauto_sportkocsi_turbomotor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59ae12b-95ac-466e-abaf-4a190e59b165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503e9546-fb8b-4278-8075-94345c7135c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_suzuki_swift_sport_olcso_sportauto_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. május. 17. 15:21","title":"Lakossági sportkocsi: beárazták az új Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pünkösd hétfőn benyújtjuk a közös kormányprogramot Mattarella köztársasági elnöknek. Nem töltöttük hiába álmatlanul az éjszakákat, nem a miniszteri helyekkel foglalkoztunk, hanem Itália jövőjével- tudatta a világgal Matteo Salvini, az Északi Liga főnöke. De a matekkal, jobban mondva a pénzzel van egy kis gond.","shortLead":"Pünkösd hétfőn benyújtjuk a közös kormányprogramot Mattarella köztársasági elnöknek. Nem töltöttük hiába álmatlanul...","id":"20180518_Olasz_matek_hogy_jon_ki_az_hogy_valaki_akkor_mehet_nyugdijba_ha_eleri_a_szaz_evet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396d3d4c-02f8-43c2-b66f-24f7dc617afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Olasz_matek_hogy_jon_ki_az_hogy_valaki_akkor_mehet_nyugdijba_ha_eleri_a_szaz_evet","timestamp":"2018. május. 18. 13:21","title":"Olasz matek: hogy jön ki az, hogy valaki akkor mehet nyugdíjba, ha eléri a száz évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]