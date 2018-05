Ünnepelni gyűlt össze az Országgyűlés pénteken. A miniszterek Orbán Viktor bátorító szavai után le is tették az esküt. Ami egy párperces szünet után következett, bemutatta, mit várhatunk kormánypártoktól és ellenzékiektől. No meg az állami médiától.

Péntek fél 11-től esküt tettek a negyedik Orbán-kormány miniszterei. A napirend szerint előbb felolvasták Áder János tájékoztatását, kiket is nevezett ki miniszterré, majd Orbán Viktor mindenkinek mondott bátorító szavakat. Kövér László az eskütétel és a Himnusz után öt perc szünetet rendelt el, ahogy mondta: azt majd követik a napirend utáni felszólalások.

Az öt percből lett vagy negyedóra, mert a kétharmad képviselői egyesével gratuláltak a patkóban a kormánytagoknak. Eltartott egy ideig. Pedig csinálhatták volna a folyosón is, mivel eszük ágában sem volt maradni. A baloldali ellenzék pártjai eleve nem vettek részt az ülésen. Így a Jobbik magára maradt.

Kövér László a folytatásra már nem ért rá, halaszthatatlan közügyek elszólították attól, hogy egy ellenzéki pártnak is szót kelljen adnia. Az Országgyűlés első két ülésnapján ugyanis Orbánon kívül senki sem beszélhetett a képviselők közül. A harmadikon sem kaptak szót törzsidőben. Napirend után beszélhetett csak Z. Kárpát Dániel a Jobbik részéről, hogy elmondhassa pártja ellenzéki programját a következő évekre.

Átlátnak a szitán?

Z. Kárpát Dániel azzal kezdte napirend utáni felszólalását, hogy szóvá tegye a helyzetet. Üres ház előtt beszél, amelyben nem adják meg a tiszteletet a többi párt tagjai egymásnak. A Jobbik azonban a legerősebb ellenzéki frakció, amelyik kész stratégiával vág neki a négy évnek. "Nyomást gyakorlunk parlamenten belül és kívül" – ígérte az üres padsorok felé fordulva. Kiemelte, hogy küzdeni fognak szakpolitikai kérdések érdemi megtárgyalásáért, kérte például a kilakoltatások felfüggesztését, a lombikbébi-program támogatását, egy bérlakásprogram beindítását. Ahogy beszámolt: a Jobbik újra és újra próbálta a bizottságokban elérni, hogy legalább vita lehessen ezekről a kérdésekről a házban, de ezt a kormánypártok nem tették lehetővé.

Atlátunk a taktikájukon – mondta a Fidesz hűlt helye felé. Szerinte a mandátum felvételének megtagadása az ellenzék részéről nem tiltakozás lenne, hanem a Fidesz álma. Ők azt szeretnék, ha egyedül maradnának a parlamentben. A Jobbik képviselői azonban esküjükhöz híven dolgoznak majd, aktívan részt vesznek a munkában, jelen lesznek.

Elég egyetlen előre hozott egyéni képviselői választás, és azzal lebontható a kétharmad

– mondta Z. Kárpát, és állította, hogy az eddigi ellenzéki munka is képes volt néha célt érni. Szerinte a nettó hazaárulásnak számító kötvényprogramot azért volt kénytelen a kormány felfüggeszteni, mert a Jobbik nem hagyott fel a parlamenti munkával. "El fogjuk érni egy népszavazási kezdeményezésével, hogy a közmédia ne legyen lakájmédia" – mondta, és észak-korai médiaviszonyokról beszélt. Azt ígérte a Fidesznek, hogy továbbra is kénytelenek lesznek találkozni a devizahitel-károsultakkal, mert a képviselőknek járó lehetőségüknél fogva be fogják hozni őket a parlamentbe.

Elválnak majd a cselekvők az árulóktól

– ígérte a többi ellenzéki pártnak, míg arra tett ajánlatot, hogy ebben a ciklusban is politikamentesen fog hozzáállni a szakmai kérdésekhez a Jobbik, hogy legalább a szakkérdéseket megfelelően megvitathassa a ház. És könyörtelenül képviselik majd politikájukat, amire egymillió szavazó jogosítja fel őket.

A többi néma csend

A beszéd után nem volt reakció. Nem akart reagálni a kormánypárt, hiszen bent sem volt. Az elmúlt négy évben a frakcióvezetők ilyenkor is gyorsan kiosztották az akadékoskodókat. Az ellenzék más pártja pedig nem akart élni a felszólalás lehetőségével. A közmédia hírcsatornája pedig már rég az eskütételt ismételte (igen, volt aktuális történés a házban, de helyette a tíz perccel korábbiakat ismételték).

Valószínűleg nem tévedünk, ha azt írjuk: ez várható a következő négy évben. A kormánypártok úgy tesznek majd, mintha nem lenne ellenzék, és ebben minden támogatást megkapnak a médiájuktól. Az ellenzék pedig választhat, milyen formában reagál erre. A Jobbik úgy döntött, komolyan veszi önmagát. A többi ellenzéki párt pedig úgy, nem veszi komolyan a parlamentet.

Hogy melyik a helyes stratégia, arról majd a választók mondanak véleményt – leghamarabb egy év múlva, a 2019 májusi EP-választáson.

(A borítókép még az eskütétel idején készült)