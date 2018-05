Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha továbbra is gyorsan nőnek a reálbérek, de a nyugdíjakat csak az infláció szerint korrigálják, olyan aránytalanságok alakulhatnak ki, amelyek kikényszerítik a rendszer megváltoztatását.","shortLead":"Ha továbbra is gyorsan nőnek a reálbérek, de a nyugdíjakat csak az infláció szerint korrigálják, olyan aránytalanságok...","id":"20180523_Irigykedve_nezhetik_az_idosebbek_mennyi_penzt_kap_aki_most_vonul_nyugdijba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6642ff7b-a059-4bf8-b4f3-8b3701fd9cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Irigykedve_nezhetik_az_idosebbek_mennyi_penzt_kap_aki_most_vonul_nyugdijba","timestamp":"2018. május. 23. 14:14","title":"Irigykedve nézhetik az idősebbek, mennyi pénzt kap, aki most vonul nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt kilométeres a dugó.","shortLead":"Öt kilométeres a dugó.","id":"20180522_Harom_kamion_utkozott_az_M1esen_Gyornel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849d2256-5983-459f-9f45-1edbbd3cf0b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Harom_kamion_utkozott_az_M1esen_Gyornel","timestamp":"2018. május. 22. 13:23","title":"Három kamion ütközött az M1-esen Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77902cd9-93ac-4c3b-8085-2bfc4c7a4e07","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Az eseményeket alapvetően befolyásolja a tömegesen hatalomba emelt, alacsony státuszú – ezért könnyen kézben tartható – emberekre nehezedő nyomás. Vélemény.","shortLead":"Az eseményeket alapvetően befolyásolja a tömegesen hatalomba emelt, alacsony státuszú – ezért könnyen kézben tartható –...","id":"20180522_Marosan_Gyorgy_Tomeges_zaklatas_gyors_elitcsere_idejen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77902cd9-93ac-4c3b-8085-2bfc4c7a4e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c043e7df-ee14-45d0-8da7-fd8cd9c20e93","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Marosan_Gyorgy_Tomeges_zaklatas_gyors_elitcsere_idejen","timestamp":"2018. május. 22. 13:20","title":"Marosán György: Tömeges zaklatás gyors elitcsere idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a34c1f-c68f-490c-aa73-f0648c321c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autós-beszélgetős műsort fog vezetni, ahogy eddig a YouTube-csatornáján tette. A tévés öt éve nem volt képernyőn.","shortLead":"Autós-beszélgetős műsort fog vezetni, ahogy eddig a YouTube-csatornáján tette. A tévés öt éve nem volt képernyőn.","id":"20180523_D_Toth_Kriszta_visszater_a_tevekepernyore","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a34c1f-c68f-490c-aa73-f0648c321c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1337d095-013f-4513-a514-2cada6e0c141","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_D_Toth_Kriszta_visszater_a_tevekepernyore","timestamp":"2018. május. 23. 17:27","title":"D. Tóth Kriszta visszatér a tévéképernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c83a8e-56d6-4d93-9c28-4e5caa51d082","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismert cégek is szerepelnek rajta.","shortLead":"Ismert cégek is szerepelnek rajta.","id":"20180523_Kivancsi_ra_sarose_a_munkaadoja_Itt_a_NAV_feketelistaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99c83a8e-56d6-4d93-9c28-4e5caa51d082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff214df-5c82-4d3c-b900-76d96c880224","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Kivancsi_ra_sarose_a_munkaadoja_Itt_a_NAV_feketelistaja","timestamp":"2018. május. 23. 14:49","title":"Kíváncsi rá, sáros-e a munkaadója? Itt a NAV feketelistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni hírportálra hivatkozva a Magyar Idők. ","shortLead":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni...","id":"20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d7e02d-4d35-4430-b54b-bdd8f5ae4577","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","timestamp":"2018. május. 23. 06:33","title":"Vége lehet a nyári balatoni rémálomnak: sűrítik a vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef1a52b-d2d0-4fdc-b490-b68e0ac91180","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A lehető legrosszabb értelemben véve európai uniós módon zajlott kedden kora este Mark Zuckerberg európai parlamenti meghallgatása. A képviselők előbb megállás – és a rendelkezésre álló időkeretük betartása – nélkül sorolták kérdéseiket, így a válaszokra végül alig jutott idő. A politikusok pedig majdnem összevesztek. Szerencsére azért kiderült néhány konkrétum is, egyebek mellett az is, hogy erősödik az uniós gyanú azt illetően, hogy a Facebook nem igazán tudja kontrollálni magát a piacon, ahol talán erőfölényével is visszaél.","shortLead":"A lehető legrosszabb értelemben véve európai uniós módon zajlott kedden kora este Mark Zuckerberg európai parlamenti...","id":"20180522_mark_zuckerberg_europai_parlament_ep_meghallgatas_piaci_erofoleny_gdpr_adatvedelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef1a52b-d2d0-4fdc-b490-b68e0ac91180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6b1482-b110-4ed7-9b3a-2dec358dff16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_mark_zuckerberg_europai_parlament_ep_meghallgatas_piaci_erofoleny_gdpr_adatvedelem","timestamp":"2018. május. 22. 20:03","title":"Mark Zuckerberg ma nem alszik nyugodtan, az Európai Parlament belengette a Facebooknak a vörös zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a910f7c5-d205-49ba-b8b9-ad95d2a8deed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Péntektől ismét emelkedik a gázolaj és a 95-ös benzin ára is, előbbi meghaladja, utóbbi megközelíti a lélektani 400 forintos határt.","shortLead":"Péntektől ismét emelkedik a gázolaj és a 95-ös benzin ára is, előbbi meghaladja, utóbbi megközelíti a lélektani 400...","id":"20180523_400_forint_fole_megy_a_gazolaj_ara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a910f7c5-d205-49ba-b8b9-ad95d2a8deed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b355da8-e12d-48f3-bd1f-266cb48a76c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_400_forint_fole_megy_a_gazolaj_ara","timestamp":"2018. május. 23. 15:32","title":"Már a gázolaj átlagára is átlépi a 400 forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]