[{"available":true,"c_guid":"db83f435-972a-4336-b17c-2669952a6a92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. ","shortLead":"A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. ","id":"20180522_Mercedes_Eosztaly_magyar_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db83f435-972a-4336-b17c-2669952a6a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6600260c-0334-4fe8-8d0e-572f0d0888d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Mercedes_Eosztaly_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. május. 22. 16:22","title":"Feltűnt egy igazán elitkategóriás magyar rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja a bizottság.","shortLead":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja...","id":"20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b6d49a-ffd9-4f6b-888e-f12077ef91e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","timestamp":"2018. május. 23. 16:07","title":"Durva értékelés Brüsszelből: a gazdaságpolitika miatt javasol eljárást a bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói, amelynek számláján 1,2 milliárd forintnyi pénz van. Nyomoznak.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég...","id":"20180523_Nyomoznak_a_fideszes_kepviselo_offshore_szamlajanak_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f0055-7aff-4c05-95b5-987d46796121","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nyomoznak_a_fideszes_kepviselo_offshore_szamlajanak_ugyeben","timestamp":"2018. május. 23. 17:52","title":"Nyomoznak a fideszes képviselő offshore számlájának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco értesülései szerint félmillió routert és egyéb eszközt fertőztek meg hackerek, hogy nagyszabású kibertámadást indítsanak Ukrajna ellen. Állítólag júniusban tervezik végrehajtani. ","shortLead":"A Cisco értesülései szerint félmillió routert és egyéb eszközt fertőztek meg hackerek, hogy nagyszabású kibertámadást...","id":"20180523_oroszorszag_ukrajna_kibertamadas_hackerek_cisco_systems","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f4502-0903-4697-9d37-5ba8aa976a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_oroszorszag_ukrajna_kibertamadas_hackerek_cisco_systems","timestamp":"2018. május. 23. 20:05","title":"Cisco: Oroszország nagyon komoly kibertámadásra készül Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet engedéllyel és adószámmal sem rendelkezett.","shortLead":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet...","id":"20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6acd628-f909-4f28-8447-a0aef8595bd8","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","timestamp":"2018. május. 23. 08:35","title":"Koszos pizzériát záratott be a Nébih Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot és a Fideszt is. ","shortLead":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot...","id":"20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994bb651-df13-4789-9cdd-4c722c382495","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","timestamp":"2018. május. 23. 13:42","title":"A Fidesz szerint Soros-pénzből indítottak támadást ellenük és az ország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"A meghallgatásokból az derült ki, hogy nem garantálható Bene László jogkövető magatartása. Nem ő kérte, hogy szabadlábra helyezzék. ","shortLead":"A meghallgatásokból az derült ki, hogy nem garantálható Bene László jogkövető magatartása. Nem ő kérte...","id":"20180523_Megsem_szabadul_a_skalas_gyilkos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec006c4-6219-4529-90bb-2cbe7630d53c","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180523_Megsem_szabadul_a_skalas_gyilkos","timestamp":"2018. május. 23. 21:17","title":"Mégsem szabadul a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]