Páváskodó szitizenek, Shawn Mendes és buborékok minden mennyiségben – Fotógaléria a Sziget második napjáról

Így látták a HVG fotósai a Sziget Fesztivál második napját, amelyen többek között Nelly Furtado és Shawn Mendes is színpadra lépett. A teljes galéria a képre kattintva nyílik.

Nosztalgiabulinak indult, buli lett belőle: Nelly Furtado a Szigeten

Legnagyobb sikerei után bő 20 évvel először koncertezett Budapesten a kanadai-portugál énekesnő.

