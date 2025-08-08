Unokaöccsét nevezte ki tanszékvezetőnek az SZTE Orvostudományi Karának dékánja, aki még csak nem is pályázhatott volna a posztra

Nem írtak ki nyílt pályázatot a tanszékvezetői pozícióra a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikáján, az új megbízott tanszékvezető azonban több családi szállal is kötődik az intézményhez – írja az Átlátszó.

A megbízott, dr. Lázár Bence András adjunktus a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánjának, dr. Lázár Györgynek az unokaöccse. Ráadásul a felesége osztályvezető a Pszichiátriai Klinikán. A lap emlékeztet: a megbízott tanszékvezető férj és az osztályvezető feleség között összeférhetetlenség állhat fenn az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény értelmében, az ugyanis egyértelműen tiltja, hogy egy vezető a saját hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési kapcsolatba kerüljön.

A Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati igazgatója a lap kérdéseire azzal válaszolt, hogy a kinevezett személyen túl nincs a tanszéken más teljes állású, orvos végzettségű, habilitált oktató, aki a feltételeknek megfelelne. Az Átlátszó forrásai azonban ennek az ellenkezőjét állítják, hozzáteszik, hogy az adjunktus nyilvános pályáztatás esetén nem indulhatott volna a tanszékvezetői pozícióért, mert nincs még meg a docensi kinevezése.

Az ifjabb Lázár doktor közel két éve osztályvezető és intézetvezető-helyettes a Pszichiátriai Klinikán, ám adjunktusi státusza van az egyetemen belül, ami az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kizárja, hogy pályáztatás útján tanszékvezető lehessen.

Az Átlátszó úgy tudja, hogy nem ez az első eset, hogy nyílt pályázat nélkül, ideiglenes megbízottat neveznek ki az SZTE egyik tanszékére. Volt erre példa az Igazságügyi Orvostani Tanszéken és a Fogorvostudományi Karon is.