Le Monde-elemzés: Amerikában az a fajta fasizmus kezdődik, amelyről Umberto Eco beszélt

Niklas Zimmermann politikai szerkesztő kiemeli, hogy a magyar kormányfő a digitális harcosok segítségével akar nyerni jövőre. Magyar Péter uralja a közvélemény kutatásokat és az általa felkeresett települések piacait, ám a minap Zalaszentgróton fura élményben volt része: amikor a közönség kérdéseket tehetett fel, egy fiatal nő azt tudakolta tőle, hogy mennyi pénzt vitt haza havonta, amikor még a rendszer része volt.

Orbán utána nem győzte ünnepelni az eset főszereplőjét, Nyerges Csengét, a Fidelitas aktivistáját, mivel szerinte az lejáratta a riválist. A miniszterelnök követendőnek nevezte a példát. Majd nem sokkal később politikai csatamezőnek nyilvánította a világhálót.

De hogy a nemzeti populisták milyen messzire hajlandóak elmenni, amikor meg akarják hódítani a netet, azt jól mutatja Szlovákia, ahol a Smer két ifjú titánja azzal vonta magára a figyelmet, hogy a brit-amerikai testvérpár, Andrew és Tristan Tate társaságában mutatkozott. A vendégek ellen az Egyesült Királyságban eljárás folyik nemi erőszak, testi sértés és emberkereskedelem miatt. Romániában kétszer is vizsgálati fogságba helyezték őket.

De mi szüksége van egy uniós ország kormánypolitikusainak ilyen figurákra, bár az igaz, hogy Fico már régóta nem ismer semmiféle tabut? Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a koalíción belül egyre éleződik a vita és egyszerűbb ily módon elterelni a közfigyelmet olyan dolgokról, mint a kórházak állapota.