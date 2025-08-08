Elindult a Tisza ingyenes pártújságja: a költsége hétpecsétes titok, a tartalma már nem sokáig

Elkészült, és péntektől vasárnapig az ország csaknem minden szegletébe, de főleg a kistelepülésekre juttatják el az önkéntesek Magyar Péterék újságját, a Tiszta Hangot. A párt a HVG kérdésére közölte, hogy csaknem 1 millió példányban jelent meg az első szám, amit több mint 3000 település postaládáiba igyekeznek eljuttatni országszerte.

A terjesztésnél főleg az 5000 fő alatti településekre – községekre és a néhány száz fős falvakra – koncentrálnak, de mivel ezek száma 2700 körül van, ha 3000 körüli településen terítenek, jut néhány nagyobba is a lapból. Alapvetően ugyanis az a cél, hogy a lappal és a párt híreivel, kommunikációjával a kistelepüléseket érjék el, mivel

ez az a településméret, ahol a közvélemény-kutatások szerint a Tiszának még meg kell előznie népszerűségben a Fideszt.

„A rendszerváltás országos újságjaként” hirdetett lap emiatt az előzetes közlés szerint nem is klasszikus közéleti-politikai sajtótermék lesz, hanem lényegében pártlap, vagyis a Tisza megfogalmazásában: „közösségi és politikai edukációs kiadvány, amely segít elérni azokat az embereket is, akikhez az internetes csatornák nehezebben jutnak el”.

A HVG kérdésére a Tisza Párt az első szám tartalomáról annyit közölt, hogy a párt problématérképének aktualitásairól, a jelenleg is zajló, 80 nap alatt Magyarország körül országjárásról – amelyről a HVG videót forgatott, és ahol helyi fideszesek is felszólalnak, erőseket mondva, és atrocitások is érik Magyart – lehet olvasni, de a Tisza belső közvélemény-kutatásait is érintik.

Az egyik ilyenről a HVG is írt:

A Tiszta Hang a tervek szerint a jövőben kéthetente jut el a kistelepüléseken élőkhöz. Az első szám 8 oldalas, és hétfőtől már elektronikusan, a Tisza honlapján is olvasható lesz. Arra a kérdésre ugyanakkor nem kaptunk választ a Tiszától, hogy mennyibe kerül egy lapszám előállítása, kinyomtatása, és ezt mekkora arányban fedezik az adományok.