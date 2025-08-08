Ezen az interaktív baleseti térképen bárki megnézheti, hogy mennyire veszélyes utcában lakik

Interaktív baleseti térképet és böngészhető statisztikát készített a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), ahol többek közt a baleseti gócpontokat lehet kikeresgélni, akár azon a környéken is, ahol lakunk, vagy esetleg munkába járunk.

Az adatokból azt is könnyű szűrni, hogy mennyi volt a súlyos és a halálos balesetek száma, illetve arra is lehet keresni, hogy csak a gyalogos- vagy kerékpáros-baleseteket lássuk. A vizuális ábrázolásnak köszönhetően nemcsak a számok, hanem azok térbeli és időbeli mintázatai is könnyedén értelmezhetők.

Az is jól látszik, mely napon történt a legtöbb baleset hat évre visszamenőleg. Ez tavaly egyébként április 30-a volt 76 személyi sérüléses balesettel, de úgy tűnik, hogy ez egyébként is egy elég veszélyes dátum, mivel két évvel korábban is 52 baleset jutott erre a napra. A hét napjait tekintve pedig jól látszik, hogy a péntek a legveszélyesebb nap a hat év esetszámai alapján.

KSH interaktív statisztikák KSH

Ami a tavalyi számszerű adatokat illeti egyébként összesen 10 544 olyan baleset történt, amikor megsérült valaki. Az autóbalesetek messze vezetnek minden más előtt 9675 esettel. Érdekesebb még a rolleres balesetek száma, ami már 367 volt tavaly. Viszont korábban nem vezették ezt a statisztikát, így más adatok ebből a szegmensből nincsenek.

Térképes nézet KSH

Külön lehet látni az ittasan elkövetett balesetek számát is, ami 7060 esetet jelent, és 243 volt halálos. Végezetül pedig igencsak elgondolkodtató, hogy hat év alatt 88 525 baleset történt, amiben 2779 ember vesztette életét.

A KSH megjegyzi a térkép kapcsán, hogy az Európai Unióban 2011-ben jóváhagyott második Fehér Könyv hosszú távú közlekedésbiztonsági célja a Vision Zero, amelynek lényege, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek száma 2050-re a nullához közelítsen az EU területén. Az uniós és a magyar célkitűzés – a „Mindenkit hazavárnak” program – egyaránt rávilágít a kérdést vizsgáló szakstatisztika fontosságára.