Mindent megváltoztat a 3 százalékos lakáshitel

Az új konstrukció révén már az idén több száz milliárd forintnyi friss támogatott lakáshitel jelenhet meg a piacon, nőhet az átlagos hitelösszeg, miközben a bankok a mostaninál jóval nagyobb hangsúlyt helyezhetnek a piaci feltételű lakáshiteleik és a támogatott konstrukciók együttes értékesítésére is – véli Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint..

Attól függetlenül, hogy a pénzintézetek már most gőzerővel készülnek az Otthon Start program szeptemberi indulására, már most jól látszik, hogy az új, kamattámogatott konstrukció egy sor, lényeges változást hozhat a lakáshitelek piacán. Gergely Péter szerint az egyik, hogy az év utolsó hónapjaiban nagyon jelentős pluszkereslet jelenik meg a lakáshiteleknél.

A nyári hónapok rendszerint nem számítanak a legerősebbnek a lakáshitelezés szempontjából, amire a program szeptemberi indulása okozta kivárás várhatóan még rá is erősít. Szeptembertől az év végéig viszont több száz milliárd forintnyi, friss keresletet önthet a piacra az Otthon Start, részben háttérbe szorítva az egyébként igen szépen futó, piaci feltételű konstrukciókat is. Így már nem az új, éves lakáspiaci rekord elérése a fő kérdés az idén, hanem az, hogy mennyivel sikerül majd túlszárnyalni a tavaly beállított, 1351,4 milliárd forintos csúcsot.

A támogatott hitelek részesedése várhatóan nagyot nő majd az újonnan kihelyezett lakáscélú kölcsönökön belül. A 2024 elejétől elérhető Csok Plusz nagy lendületet adott ugyan a támogatott lakáshitelek piacának, ám mostanra alacsonyabb szinten stabilizálódott az otthonteremtést szolgáló konstrukciók iránti kereslet.

Ez az állapot az Otthon Start indulásával néhány hónap alatt gyökeresen megváltozhat, és a támogatott lakáshitelek új szerződéseken belüli súlya elérheti a Zöld Otthon Program hitelfolyósításainak idején – 2022 első felében – jellemző, 40 százalék feletti szintet is

– vélekedett Gergely Péter.

Az egy szerződésre jutó átlagos összegnél (ez jelenleg 20 millió forint környékén jár) is gyors emelkedést hozhat az új, támogatott lakáshitel megjelenése. A támogatott kölcsönnel kombinált piaci hitelek választéka várhatóan jelentősen szélesedik a bankoknál: erre a csokos konstrukcióknál már most is akadnak példák, és a közeljövőben tovább bővülhet ez a kör – amelybe bevonhatók majd olyan, szabad felhasználású, támogatott hitelek, mint a babaváró kölcsön vagy a munkáshitel is.