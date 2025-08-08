Végrehajtás indul a végrehajtói kar ellen kétmilliárdos tartozás miatt, a jogerős ítélet ellenére sem fizetnek

Esélyes, hogy a Völner-Schadl botrányban amúgy is megtépázott tekintélyű Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) fennállásának 10. születésnapját ünneplő szeptemberi buli hangulatát is elrontja egy, a hivatásrend történetében példátlan eset: végrehajtás a végrehajtói kar ellen, annak mintegy 2 milliárd forintos, ki nem fizetett tartozása miatt.

Nemrég ugyanis jogerősen is elvesztett a szervezet egy hosszú jogvitát lezáró pert. A HVG megtudta: a Fővárosi Törvényszék elsőfokú, márciusi ítélete után júniusban a Fővárosi Ítélőtábla határozata is kötelezte az MBVK-t bő egymilliárd – pontosan 1 113 985 346 – forint és kamatai megfizetésére, ami így bő 1,9 milliárdot tesz ki.

Ez a jogerős ítélet egy évek óta tartó és szövevényes peres eljárás részeként született.