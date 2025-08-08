Magyar infláció: mindenki meglepődött, a forint erősödik

A KSH friss adatai szerint 4,3 százalékos volt az infláció júliusban. A piaci elemzők előzetesen azt várták, hogy ennél nagyobb mértékben lassul az áremelkedés üteme ebben a hónapban a júniusi 4,6 százalék után. Kétesélyesnek az tűnt az előzetes várakozások alapján, hogy lemegy-e a mutató 4 százalékra, az MNB 2-4 százalékos toleranciasávjának tetejére, ezt utoljára tavaly novemberben sikerült elérni.

A forint viszont megtáltosodott a hírek hallatán és az euróval szemben, folytatva az előző napok erősödő trendjét, a rég nem látott 396-os szintig ugrott. Ilyen erős a magyar deviza legutóbb tavaly szeptemberbe volt.

Kedvező fejlemény a maginfláció további lassulása, 4,0 százalékra a hatodik havi 4,4 százalékról. Az inflációs kép összességében továbbra is vegyes. A következő hónapokban a forint stabilitása, a munkapiac feszességének oldódása és a várhatóan lassuló bérkiáramlás a dezinflációs folyamat malmára hajtja a vizet – értékelt Nagy János, az Erste Bank makroelemzője.

Megítélése szerint a fogyasztói árak alakulásának szempontjából pozitív, hogy kínálati oldalról az árnyomás fokozatosan csökken. Jelentős kérdőjel az árrés- és áremelésstopok fenntartása és kivezetésének időzítése. Keresleti oldalról ellenben az utolsó negyedévtől kezdődően érkező jóléti intézkedések érdemi teret nyújthatnak majd az áremeléseknek. Az év hátralévő részében az éves infláció várhatóan 4-5 százalék között marad, jelentős trend nélkül ingadozhat, az éves átlag 4,7 százalék lehet.

Az inflációs célsávból az év elején nagymértékben kilépő hazai mutató így a vártnál lassabban közeledett a célértékhez. A következő hónapokban a javulás üteme lassulhat, további érdemi csökkenés majd csak az év utolsó két hónapjában várható. Év végéig a forint árfolyamának stabilitása és az inflációs pálya lefutása mozgatja majd a kamatvágási esélyeket. A mai negatív inflációs meglepetés miatt mi a korábban év végére várt kamatvágási várakozásunk kitolódhat – fogalmazott Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.

A mai inflációs adat legkellemetlenebb meglepetése az élelmiszer áremelkedés. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) úgy látja, hogy az árréstop az egyszeri hatása kimúlt, ma már nem szolgálja az infláció csökkentését, éppen ezért indokolt az augusztus végi megszüntetése

– véli Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára.

Az élelmiszerek vártnál nagyobb áremelkedése azt mutatja, hogy az árrésstop hosszabb távon hatástalan eszköz az inflációval szemben. Az OKSZ ezért úgy gondolja, hogy a bajokat ott kellene kezelni, ahol keletkeznek, és nem máshol, éppen ezért indokolt az árrésstop augusztus végi kivezetése. Ez a beavatkozás minden elemében káros a kereskedelemre, a lakosságra, sőt az egész gazdaságra nézve: a kereskedelem kénytelen visszafogni a beruházásait, kevesebb, és kisebb mértékű akciót tud indítani, és nemhogy ellenállóbb, de éppen kiszolgáltatottabb lesz a beszállítók felől érkező árnyomásnak, ez tükröződik is a mostani áremelkedésekben – tette hozzá Kozák Tamás.