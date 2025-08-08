Putyin és Trump, avagy a csőbehúzások története

Néhány nappal ezelőtt még olyan hírek érkeztek Moszkvából, hogy nincs itt az ideje sem a Trump–Putyin-, sem a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Putyin közötti személyes találkozónak, mivel a csúcs előtt a szakértőknek kell megállapodniuk azokról a részletekről, amelyek a „nagy megegyezést” akadályozzák.

Most azonban hirtelen megjött Oroszország tárgyalási kedve, ám az időzítés korántsem véletlen: az amerikai elnök péntekig adott határidőt a Kremlnek, hogy beszüntesse az Ukrajna elleni háborút, vagy legalábbis beleegyezzen egy harmincnapos tűzszünetbe.

Tűzszünet helyett haladék

A személyes találkozó belengetésével Putyinék levették a napirendről a Kína, India és Törökország mellett Magyarországot is fenyegető büntetést, így Moszkva újabb haladékot kapott a háború folytatására.