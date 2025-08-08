Putyin és Trump, avagy a csőbehúzások története

Egyezség született arról, hogy napokon belül találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – jelentette be Jurij Usakov, orosz elnöki tanácsadó, aki szerint a tárgyalásokra már a jövő héten sor kerülhet. A bejelentéssel sikerült elhárítani annak a veszélyét, hogy Trump betartsa ígéretét, és már pénteken 100 százalékos vámmal sújtsa azoknak az országoknak az amerikai exportját, amelyek még vásárolnak orosz kőolajat. A Kreml tehát ismét időt nyert, hogy folytassa az Ukrajna elleni háborút, amelyet egyelőre semmiképp sem kíván befejezni.

Putyin és Trump, avagy a csőbehúzások története

Néhány nappal ezelőtt még olyan hírek érkeztek Moszkvából, hogy nincs itt az ideje sem a Trump–Putyin-, sem a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Putyin közötti személyes találkozónak, mivel a csúcs előtt a szakértőknek kell megállapodniuk azokról a részletekről, amelyek a „nagy megegyezést” akadályozzák.

Most azonban hirtelen megjött Oroszország tárgyalási kedve, ám az időzítés korántsem véletlen: az amerikai elnök péntekig adott határidőt a Kremlnek, hogy beszüntesse az Ukrajna elleni háborút, vagy legalábbis beleegyezzen egy harmincnapos tűzszünetbe.

Tűzszünet helyett haladék

A személyes találkozó belengetésével Putyinék levették a napirendről a Kína, India és Törökország mellett Magyarországot is fenyegető büntetést, így Moszkva újabb haladékot kapott a háború folytatására.

2025 32. lapszám