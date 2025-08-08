Meghalt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész

Augusztus 4-én, 64 éves korában elhunyt Varga Zoltán színművész, a miskolci és a kecskeméti színház egykori tagja – tudatta a Miskolci Nemzeti Színház Facebook-bejegyzésében.

„Mély megrendüléssel értesültünk Varga Zoltán Jászai-díjas színművész, társulatunk egykori tagjának haláláról, aki hosszú betegség után a napokban hunyt el. A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban láthatták őt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök, és az Ádám almái” – írja a színház.

Varga Zoltán 1986-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, pályáját a Katona József Színházban kezdte, később tagja volt a Művész Színháznak, a Centrál Színháznak, a Budapesti Kamaraszínháznak és a tatabányai Jászai Mari Színháznak, mielőtt 2014-ben Miskolcra szerződött.

Színházi szerepei mellett a tévében és a filmvásznon is megfordult, feltűnt a Keménykalap és krumpliorrban, József Attilát alakította az Eszmélet című tévéfilmsorozatban, de szerepelt a Kisvárosban, a Barátok köztben és a Hacktionben is.

