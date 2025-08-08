Buszsávban előzte a sort a taxinak látszó autó, majd padkának csapódott a Soroksári úton – videó

Két friss videót is közzé tett a Bp-i Autósok közössége oldal, amelyekből az első Soroksári úton készült, és egy sofőr látványosan elveszítette uralmát a kocsija felett. A műszerfali kamera felvétele szerint a sárga, elsőre taxinak tűnő autó nagy tempóval érkezik jobbról, majd hirtelen fékez és a padkának csapódik. Ezt követően pedig anélkül hajt tovább, hogy megállt volna ellenőrizni, okozott-e kárt a saját autójában vagy a többi közlekedőben.

A felvételt beküldő szerint a sofőr valószínűleg attól ijedhetett meg, hogy egy balról jobbra kanyarodó, sötét színű autó esetleg elé vág, ám ezzel veszélybe sodorta magát és másokat is.

Füstöltek a gumik! Ijesztő jelenet a Soroksári úton

Egy másik videó pedig Kőbányán, az Albertirsai útnál készült, ahol egy sofőr figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadási kötelezettségét. Jobbról érkezett a főútra, előbb kis híján nekiment az előtte haladónak, majd lendületből a kamerás autóval is majdnem ütközött.