Buszsávban előzte a sort a taxinak látszó autó, majd padkának csapódott a Soroksári úton – videó

Két friss videót is közzé tett a Bp-i Autósok közössége oldal, amelyekből az első Soroksári úton készült, és egy sofőr látványosan elveszítette uralmát a kocsija felett. A műszerfali kamera felvétele szerint a sárga, elsőre taxinak tűnő autó nagy tempóval érkezik jobbról, majd hirtelen fékez és a padkának csapódik. Ezt követően pedig anélkül hajt tovább, hogy megállt volna ellenőrizni, okozott-e kárt a saját autójában vagy a többi közlekedőben.
A felvételt beküldő szerint a sofőr valószínűleg attól ijedhetett meg, hogy egy balról jobbra kanyarodó, sötét színű autó esetleg elé vág, ám ezzel veszélybe sodorta magát és másokat is.
Egy másik videó pedig Kőbányán, az Albertirsai útnál készült, ahol egy sofőr figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadási kötelezettségét. Jobbról érkezett a főútra, előbb kis híján nekiment az előtte haladónak, majd lendületből a kamerás autóval is majdnem ütközött.