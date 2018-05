Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Annyi mindenre lehetne használni a zöldterületet, itt illegális szemétlerakót csináltak belőle.","shortLead":"Annyi mindenre lehetne használni a zöldterületet, itt illegális szemétlerakót csináltak belőle.","id":"20180524_Video_Szemettelep_lett_a_zoldello_obudai_patakpartbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22098582-5681-49ed-b93a-14dcf4c0f2ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Video_Szemettelep_lett_a_zoldello_obudai_patakpartbol","timestamp":"2018. május. 24. 13:50","title":"Szeméttelep lett a zöldellő óbudai patakpartból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","shortLead":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","id":"20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4efcfb5-420f-4ae0-a3b5-61676b3727b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","timestamp":"2018. május. 24. 14:26","title":"Németországban továbbra is nagy a terrortámadások veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8922f549-e6ea-48cc-a7cd-1a75631ad379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókat gyakran éri a vád, hogy nem éppen esztétikusak. Ennél a kínai masinánál ez nem is kérdés.","shortLead":"Az elektromos autókat gyakran éri a vád, hogy nem éppen esztétikusak. Ennél a kínai masinánál ez nem is kérdés.","id":"20180522_kinai_elektromos_auto_geely_k23","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8922f549-e6ea-48cc-a7cd-1a75631ad379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864b9102-ed06-4b76-83f4-059678f22a20","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_kinai_elektromos_auto_geely_k23","timestamp":"2018. május. 24. 11:23","title":"Az elektromos autóknak is meglesznek a maguk kis szörnyetegei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump levelet írt Kim Dzsong Unnak, amelyben lemondta a találkozót. ","shortLead":"Trump levelet írt Kim Dzsong Unnak, amelyben lemondta a találkozót. ","id":"20180524_Trump_lemondta_talalkozojat_Kim_Dzsong_Unnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c41a3-e82a-4a22-b465-a342ec023e3e","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Trump_lemondta_talalkozojat_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2018. május. 24. 16:03","title":"Trump lemondta találkozóját Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára visszahívják Brüsszeltől Lisszabonon át Athénig. Első nemzetközi produkcióban készült előadásuk, a Nehéz istennek lenni Ausztráliába is eljutott. A Gyömrői úti raktárépületben két kamionon játszódó hiperrealista valóságshow négy év szünet után szerepel ismét a Trafó műsorán. A Proton Színház két alapítójával, Mundruczó Kornéllal és Büki Dóra ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára...","id":"20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02acb84-598e-42a8-b52e-309b7a559c71","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","timestamp":"2018. május. 23. 20:00","title":"\"Hol van a többség felelőssége azok iránt, akiket elveszítünk?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait. ","shortLead":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta...","id":"20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1e4f23-db78-434e-a423-fb39f0dce15b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárd pluszpénzt osztott ki az emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc948aa4-9ab7-4116-97f8-47566c08bbb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megvalósultak volna az első tervek, már 12 éve működne az elektronikus jegyrendszer a fővárosban. Az Index most úgy becsüli, további egy évig még biztosan nem indul be. ","shortLead":"Ha megvalósultak volna az első tervek, már 12 éve működne az elektronikus jegyrendszer a fővárosban. Az Index most...","id":"20180523_tovabb_csuszik_a_budapesti_ejegy_rendszer_bevezetese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc948aa4-9ab7-4116-97f8-47566c08bbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1027ab29-fad7-420b-847c-01099a8cb28c","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_tovabb_csuszik_a_budapesti_ejegy_rendszer_bevezetese","timestamp":"2018. május. 23. 13:14","title":"Végtelen történet? Még tovább csúszik a budapesti e-jegyrendszer bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"20 hónapig volt kómában, sokkolta, hogy idegméreggel követtek el támadást ellenük. Azt mondta, szerencsések, hogy túlélték a merényletkísérletet. ","shortLead":"20 hónapig volt kómában, sokkolta, hogy idegméreggel követtek el támadást ellenük. Azt mondta, szerencsések...","id":"20180523_Nyilatkozott_az_apjaval_egyutt_megmergezett_Julija_Szkripal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e1f516-f850-443b-8aeb-d1c15a323b90","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Nyilatkozott_az_apjaval_egyutt_megmergezett_Julija_Szkripal","timestamp":"2018. május. 23. 21:57","title":"Nyilatkozott az apjával együtt megmérgezett Julija Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]