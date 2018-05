Csütörtökön jelent meg a hvg.hu cikke arról, hogy Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költött a kormány a budai Klebelsberg Kastély újjáépítésére, hogy abból „oktatási és kulturális” központ legyen. A pazar kastélyban végül jól menő szállodát üzemeltet egy magáncég, Klebelsberg emlékháza pedig akkor látogatható, ha éppen nincs esküvő. De egész nyáron egymást érik majd a lagzik, amelyek idejére még a kultuszminiszter bútorait is kipakolják, a létesítményt Schmitt Pál egykori államfő lánya igazgatja – ezt részletesen itt olvashatja el.

Ahogy a cikkben is jeleztük, hiába kerestük kérdéseinkkel többször is a milliárdos beruházást személyesen kilobbizó Vargát, aki még választási programot is tartott a kastélyban Kovács Zoltán kormányszóvivővel együtt. De amint megjelent anyagunk, saját Facebook oldalán a HVG-t minősítgetve reagált:

„Az egykor szebb napokat látott HVG "szenzációs", "leleplező" írást közölt a felújított Klebelsberg-kastélyról. A bulvárt nem olvasóknak összefoglalom, miről? 1. A kastélyt felújította a magyar kormány. Így van, a II. kerület szégyenfoltja tűnt el, a romos, bedőlt, már hajléktalanok sem használta épület teljesen megújult. Ez talán csak nem baj? 2. A működtetéshez és fenntartáshoz az épület egy részét az állam hasznosítja. Mi a kérdés? Azt ígértük, az épületnek hármas funkciója lesz. Emlékhelyként, kulturális-oktatási helyszínként, valamint szálláshelyként fog működni, hogy egyszerre legyen a Klebelsberg-család emlékének méltó helyszíne, és saját működését finanszírozó állami ingatlan, amely nem pusztán állami támogatásból él. Az állami tulajdonért felelős MNV ennek megfelelően üzemelteti is az épületet, a szálláshelyek és konferenciarész hasznosításával”.

Szimpla hazugságnak nevezi, hogy a környéken lakók ne látogathatnák az épületet, holott ezt soha nem állítottuk. Pontosan azt írtuk, amire ő is hivatkozik, hogy csak bejelentkezéssel lehet bemenni, de csak ha nincs esküvő. Benn pedig többek közt egy teljesen üres könyvtárszobát találunk, és pár bútort, és az egész sokkal inkább szól a menő idegenforgalmi helyről, mint a kultuszminiszter emlékhelyéről.

Varga szerint ráadásul az a bizonyíték arra, hogy milyen jól hasznosították a közvagyont, hogy a hvg.hu inkognitóban érkező munkatársát is lám-lám körbevezették – amiről magunk számoltunk be, hiszen így derültek ki pontos részletek a létesítményről.

A hvg.hu ennél pontosabb/fontosabb kérdésekre vár választ a II-III. kerület képviselőjétől az ügyben, ezért még a poszt előtt megjelenése előtt többek közt a következőkre kértük reagálását a minisztérium sajtóosztályán keresztül:

Miután kifejezetten a „közbenjárásával” valósult meg a beruházás, azóta is több alkalommal megfordult ott, tudomása szerint a tavalyi átadás óta összesen hány oktatási és kulturális célú rendezvény volt, ezeken összesen hányan vettek részt?

Ahogy az alapkő letételekor mondták, a kastély hozzájárul majd, hogy „olyan gyermekek kerüljenek ki a magyar oktatásból, akikkel újra szárnyra kaphat az ország". Tudomása szerint milyen módon profitáltak gyerekek tavaly óta a kastély megnyitásából? A gyakorlatilag 3 helyiségből álló, szinte teljesen üres emlékház megtekintésén túl milyen lehetőségek vannak, miért nem kapnak kedvezményeket pl ha megszállnának itt egy tanulmányi kiránduláson?

A kerület képviselőjeként nem tartja-e aggályosnak, hogy jóval több esküvő és más rendezvény zajlott eddig – köztük az Ön által jegyzett választási rendezvény -, mint ahány közcélú program?

Milyen pályázat/eljárás keretében választották ki az üzemeltetésre az Optimum Füred Kft.-t? Milyen további cégek közül választották ki a kft.-t az üzemeltetésre?

Mivel részben közcélú, ráadásul állami vagyonról van szó, milyen előzetes feltételeket szabtak/milyen módon választották ki – vagy ha a cég tette, felé milyen elvárásokat támasztottak – a szállodaigazgatót, Schmitt Grétát? Milyen előzetes, hasonló területen szerzett tapasztalat van a szállodaigazgatónak?

Interjút is kértünk tőle, amint befut a fideszes politikus válasza, közölni fogjuk.