Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori szocialista politikus ellen télen indult nyomozás, a gyanú szerint most adatlopással próbáltak meg kamupártokat létrehozni.","shortLead":"Az egykori szocialista politikus ellen télen indult nyomozás, a gyanú szerint most adatlopással próbáltak meg...","id":"20180530_Ismet_szabadlabon_Zuschlag_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace6c693-00b8-4e4e-9c2c-05534f9e667d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Ismet_szabadlabon_Zuschlag_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 19:17","title":"Ismét szabadlábon Zuschlag János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abb50a1-9950-4469-b48a-fd85b46dd342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar feltaláló nyerte a brüsszeli Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében átadott Az Év Innovátora díjat. Imre Krisztián az elismerést az EVA megálmodásával érdemelte ki, ami egy olyan, gépi látást alkalmazó okosszemüveg, amely a vakok és látássérültek beltéri és kültéri mobilitását segíti.","shortLead":"Magyar feltaláló nyerte a brüsszeli Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében átadott Az Év Innovátora díjat. Imre...","id":"20180601_eva_vision_imre_krisztian_ev_innovatora_european_business_summit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abb50a1-9950-4469-b48a-fd85b46dd342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49c55d7-bbef-433e-a662-86bfeac69704","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_eva_vision_imre_krisztian_ev_innovatora_european_business_summit","timestamp":"2018. június. 01. 12:03","title":"Magyar feltaláló lett az év innovátora – olyan szemüveget talált ki, amellyel a vakok is tájékozódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha marad is a közéletben, a Jobbikban nem tudja elképzelni politikai pályafutását Dúró Dóra. Mandátuma visszaadásáról még nem döntött.","shortLead":"Ha marad is a közéletben, a Jobbikban nem tudja elképzelni politikai pályafutását Dúró Dóra. Mandátuma visszaadásáról...","id":"20180531_duro_dora_nyilatkozat_kizaras_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7523ed0-4d8e-45ce-afdb-926ef66376cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_duro_dora_nyilatkozat_kizaras_utan","timestamp":"2018. május. 31. 12:42","title":"Dúró Dórának nagyon nehéz napjai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f597d6-1d4f-4eb3-ab3a-5c174e7c1a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Életének 69. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mosonyi György.","shortLead":"Életének 69. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mosonyi György.","id":"20180530_Meghalt_a_Mol_felugyelobizottsaganak_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f597d6-1d4f-4eb3-ab3a-5c174e7c1a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da52d52-06dc-48bb-a6cb-09877e60b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meghalt_a_Mol_felugyelobizottsaganak_elnoke","timestamp":"2018. május. 30. 18:04","title":"Meghalt a Mol felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a588fb-c51a-4b67-8347-218b78526621","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az édesapja temetésére kapott támogatást nem tudta visszafizetni Bóta György, így az örökölt ingatlan is gyorsan elúszott, másfél évvel ezelőtt ki is lakoltatták a kétgyermekes családot. Bótáék a „szerencsés” kilakoltatottak közé tartoznak, az árverezésből nekik legalább egy kalyibára futotta. ","shortLead":"Az édesapja temetésére kapott támogatást nem tudta visszafizetni Bóta György, így az örökölt ingatlan is gyorsan...","id":"20180530_kilakoltatas_arveres_vegrehajtas_nyomor_adossag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a588fb-c51a-4b67-8347-218b78526621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92732852-6ec9-4188-8f46-682a02971fdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_kilakoltatas_arveres_vegrehajtas_nyomor_adossag","timestamp":"2018. május. 30. 19:55","title":"Hiába örökölt egy egész házrészt, egy 70 ezres adósság lett a veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52ec706-9bb5-4b2e-b041-3fd5d98cf50f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt jó ötlet azt ígérni, hogy a homeopátiás hanghullámoktól majd megszűnik az ebola, a malária, a kolera, vagy épp a fejsérülés.","shortLead":"Nem volt jó ötlet azt ígérni, hogy a homeopátiás hanghullámoktól majd megszűnik az ebola, a malária, a kolera, vagy épp...","id":"20180531_Megbuntethetik_az_orvost_aki_homeopatias_hanghullamokat_arult_az_ebola_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e52ec706-9bb5-4b2e-b041-3fd5d98cf50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a5d67c-21c4-4ea3-a7d7-b769a16b8b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Megbuntethetik_az_orvost_aki_homeopatias_hanghullamokat_arult_az_ebola_ellen","timestamp":"2018. május. 31. 13:38","title":"Megbüntethetik az orvost, aki homeopátiás hanghullámokat árult az ebola ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a8ab90-3161-452f-8fd6-dd43ff3000bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék bocsánatkérésre kötelezte Schmidt Máriáékat, valamint arra, hogy minden érintett helyen, kiadványban korrigálják a perben szereplő fotóhoz tartozó nevet.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék bocsánatkérésre kötelezte Schmidt Máriáékat, valamint arra, hogy minden érintett helyen...","id":"20180531_schmidt_mariaek_elso_fokon_elbuktak_a_pruck_pert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a8ab90-3161-452f-8fd6-dd43ff3000bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae7dd7-53f9-4313-a1ae-049817885251","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_schmidt_mariaek_elso_fokon_elbuktak_a_pruck_pert","timestamp":"2018. május. 31. 16:53","title":"Schmidt Máriáék első fokon elbukták a Pruck-pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester az InfoRádiónak azt mondta: minden ott lakónak, valamint a szintén érintett Bihari utcai házakban élőnek próbálják megoldani a lakhatását.","shortLead":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester...","id":"20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640eeecc-c56b-4b66-88f9-51e30c659550","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","timestamp":"2018. június. 01. 05:36","title":"Lebontják a Hős utcai gettót, az kap lakást, aki nem iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]