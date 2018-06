Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A moszkvai egyetemen járt az NKE rektora és az ÁKK dékánja, ahol egy közös mesterképzés fejlesztését is elhatározták.","shortLead":"A moszkvai egyetemen járt az NKE rektora és az ÁKK dékánja, ahol egy közös mesterképzés fejlesztését is elhatározták.","id":"20180605_Visszaternek_a_regi_idok_ujra_divat_lesz_Moszkvaban_tanulni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411e0e3f-24ac-4fd8-9bf9-e3ca3d3ecb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Visszaternek_a_regi_idok_ujra_divat_lesz_Moszkvaban_tanulni","timestamp":"2018. június. 05. 21:04","title":"Visszatérnek a régi idők, újra divat lesz Moszkvában tanulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Amint elkezdjük megismerni gyerekeink digitális világát, már nem fogunk annyira idegenkedni a kütyükkel benépesített életüktől. Forduljunk érdeklődéssel feléjük, és tanuljunk velük együtt - javasolja Devorah Heitner médiaszakértő, aki néhány tippet is megoszt azzal kapcsolatban, tiltás helyett mit tehet egy szülő, ha gyereke új appot szeretne a mobiljára.","shortLead":"Amint elkezdjük megismerni gyerekeink digitális világát, már nem fogunk annyira idegenkedni a kütyükkel benépesített...","id":"20180605_veszelyes_app_mobil_Mit_tehet_egy_szulo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b01e508-8dfa-4e63-9087-f24f651e1472","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180605_veszelyes_app_mobil_Mit_tehet_egy_szulo","timestamp":"2018. június. 05. 13:15","title":"Fél, hogy gyereke veszélyes appokat telepít a mobiljára? Mit tehet ilyenkor egy szülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd, az ugyanilyen névvel már működő rádiókat pedig átnevezik. A jelek szerint a nyertes cég útjába nem gördített túl sok akadályt az NMHH Médiatanácsa, a vesztes pedig bíróságra ment. ","shortLead":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd...","id":"20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca440990-e38f-47c1-8101-b487ce769ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","timestamp":"2018. június. 06. 12:10","title":"24.hu: Legkésőbb jövő héten megszólal az új országos rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e8144-1669-4b43-8378-044d50858564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akbar Al Baker, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség elnöke és a Qatar Airways légitársaság ügyvezető igazgatója azt merészelte nyilatkozni, hogy az ő munkája olyan, amit csak egy férfi képes elvégezni.","shortLead":"Akbar Al Baker, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség elnöke és a Qatar Airways légitársaság ügyvezető igazgatója azt...","id":"20180605_Erre_csak_egy_ferfi_kepes__verig_sertette_a_noket_a_Qatar_Airways_fonoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808e8144-1669-4b43-8378-044d50858564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436a73d-db2a-4fe9-a6a1-e2433c3065cb","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Erre_csak_egy_ferfi_kepes__verig_sertette_a_noket_a_Qatar_Airways_fonoke","timestamp":"2018. június. 05. 15:42","title":"\"Erre csak egy férfi képes\" - vérig sértette a nőket a Qatar Airways vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54395c25-ee7a-42f3-a7f1-b351877bdc03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve kellett várni arra, hogy csúcstelefonnal rukkoljon ki az Oppo. Hamarosan érkezhet a Find X modell.","shortLead":"Négy éve kellett várni arra, hogy csúcstelefonnal rukkoljon ki az Oppo. Hamarosan érkezhet a Find X modell.","id":"20180605_oppo_findx_telefon_funkciok_specifikaciok_5g_telefon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54395c25-ee7a-42f3-a7f1-b351877bdc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8094ed-df9c-456c-9260-49488f58760c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_oppo_findx_telefon_funkciok_specifikaciok_5g_telefon","timestamp":"2018. június. 05. 12:03","title":"Kiszivárgott egy érdekes okostelefon: iPhone X-es jellemzők mellett talán még 5G is lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","shortLead":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","id":"20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91b0dd8-e114-4a2e-83b6-6b1461c879fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","timestamp":"2018. június. 05. 12:26","title":"Gyakorlatilag megsemmisült a Porsche az Isle of Manen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott tanácsot azoknak, akik erről álmodoznak.","shortLead":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott...","id":"20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9502705-9fd0-4c7f-b454-8e2b5416a35b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","timestamp":"2018. június. 07. 10:29","title":"„Az étteremnyitás sok embernél csak egy szexi illúzió”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf7544f-f780-4464-8886-167b923ffe46","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","timestamp":"2018. június. 07. 10:47","title":"Figyelő: \"Örüljünk annak, hogy van egy katolikus buzink\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]