A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 hirtelen a börtönviselt exszocialistával bizonyítaná igazát – derült ki egy bírósági tárgyaláson. Arra hivatkoznak, hogy a Tényekben korábban elsötétítve bemutatott „tanú” gyakorlatilag Zuschlag magyar hangja volt, csak kvázi statisztaként ismertette a nyilatkozatát. Hiszen Zuschlag börtönben ült, nem is szerepelhetett a riportban, de most, hogy nemrég kiszabadult, már ő lenne a tanújuk.

Közvetlenül az április 8-i választások előtti időszakban a kormányközeli média gőzerővel támadta Czeglédy Csabát, akinek majdnem sikerült indulnia a választáson, de végül újbóli előzetes letartóztatása miatt ez meghiúsult.

A Tv2 Tények című műsorában több olyan riport is megjelent, amiben több, teljesen más párthoz tartozó politikussal hozták kapcsolatba. Így a Fidesz bejelentése nyomán azt állították róla, hogy cipősdobozban szállította az áfacsalásból ellopott pénzt Gyurcsány Ferencnek, de szerintük ő pénzelte a jobbikos Rig Lajos kampányát is a tapolcai időközi országgyűlési választáson, miközben az MSZP embereként a párton belül kémkedett is a DK-nak.

Mindezt egy védett tanú vallomására hivatkozva mutatták be több alkalommal, a férfi nem volt felismerhető, csak az elsötétített sziluettjét lehetett látni, a hangját is torzították. Még az sem derült ki, honnan tudhatja, amit állít, vagy milyen minőségben/hogyan jutott az információkhoz.

Czeglédy ezek miatt sajtópert kezdeményezett, de ezzel párhuzamosan rágalmazás, „hamis és valótlan tartalmú felvétel készítése és nyilvánosságra hozatala miatt büntetőfeljelentést is tett a Tv2 hírigazgatója, Kökény-Szalai Vivien és bűntársai ellen” – erről itt olvashat tovább.

A Tv2 tanúja: Zuschlag János

A csatorna ebben az előbbi sajtóperben adott be egy ellenkérelmet, amiben váratlanul azt kérték, hogy tanúként Zuschlag Jánost hallgassák meg, mert vele bizonyítanák a Czeglédyről elhangzott állításokat – tudtuk meg a Czeglédy Csaba sajtóperes és egyéb polgári peres ügyeiben eljáró egyik ügyvédtől, Litresits Andrástól.

Mindez azért is meglepő, mert a több sérelmezett riport miatt folyó eljárásokban eddig szó sem volt róla, hogy Zuschlagnak köze lenne az ügyhöz, pedig ugyanaz a „tanú” szerepelt több esetben is.

Ráadásul Zuschlagot januárban őrizetbe vették, mert azzal gyanúsítják, hogy adatlopással akartak kamupártokat létrehozni. Előzetes letartóztatását március elején 90 nappal hosszabbította meg a Kecskeméti Járásbíróság, vagyis éppen rács mögött volt, mikor a Tények riportjai készültek. Amennyire pedig ez a sziluettből megállapítható, külsőre sem éppen úgy néz ki, mint az elsötétített „tanú” a Tv2 lejárató anyagaiban.

Az ügyvéd tájékoztatása szerint mindezt fel is vetették az ügyben hétfőn tartott bírósági tárgyalásán, mire a Tv2 ügyvédje azt válaszolta: nem állítják, hogy Zuschlag szerepel a felvételen, de azért kell tanúként meghallgatni, mert az ő "nyilatkozata" alapján készült, amit a riportban ismertettek.

Czeglédy ügyvédjei szerint ezzel Andy Vajna csatornája gyakorlatilag elismerte, hogy egy statisztát vetett be. Az viszont új elem, hogy ezek szerint Zuschlag János nyilatkozata volt a forrása a Tények anyagának, amit tanúként is vállalna a bíróság előtt – most, hogy május végétől már szabadlábon van.

A Tv2 hírigazgatója írta korábban Zuschlag könyvét

Nem ez lenne az első eset, hogy az egykori szocialista politikust veti be a tulajdonosváltás óta, az Orbán-kormány aktuális érdekeinek megfelelően karaktergyilkosságokban utazó Tv2: Zuschlagot dobták be abban az elhíresült riportban is, amely a pedagógustüntetések egyik akkori vezéralakjáról, Pukli Istvánról készült.

Ráadásul van egy további, elég egyértelmű kapcsolat is: a bulvárszerkesztőből Tv2 hírigazgatóvá előlépett Kökény-Szalai Vivien korábban nemcsak prostituáltakról szóló ponyvákat írt, hanem ő jegyzi a Zuschlag Jánosról írt könyvet is, ami persze a 2014-es választási kampány idején jelent meg. Kökény-Szalai alá tartoznak hírigazgatóként az aktuális műsorok, így a Tények is, amelyben a Czeglédyről szóló riportok lementek.

A Kökény-Szalai Vivien és társai, illetve az ismeretlen „tanú” miatti büntetőügy, továbbá a hasonló lejárató anyagok miatt a Pesti Srácok több munkatársa elleni eljárás is hamarosan folytatódik, így előbb-utóbb kiderül, mégis mi köze van a Czeglédy-ügyhöz a reaktivált Zuschlagnak.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott, és a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg – az ügyről szóló összes hírünket itt megtalálja!