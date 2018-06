Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg használóját az esőtől vagy éppen a napsugaraktól.","shortLead":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg...","id":"20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f208591d-224c-4f16-a8d7-f55a5e24e18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","timestamp":"2018. június. 07. 10:03","title":"Kidobhatjuk az esernyőt? Már csinálják az újfajtát, amit nem kell fogni, hanem repül a fejünk fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Önti a kormány a pénzt a kisvállalkozások külpiacra lépésének támogatásába, a cégek mégis nehezen kapnak hitelt. De miért? \r

","shortLead":"Önti a kormány a pénzt a kisvállalkozások külpiacra lépésének támogatásába, a cégek mégis nehezen kapnak hitelt. De...","id":"20180608_Hiaba_mondta_be_Orban_a_celszamot_nem_biztos_hogy_ez_bejon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c1b943-3bba-4935-bdee-a1206d54276b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Hiaba_mondta_be_Orban_a_celszamot_nem_biztos_hogy_ez_bejon","timestamp":"2018. június. 08. 14:12","title":"\"Mit tehettem volna? Csendben tűrtem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá a légitársaságok, mert egyes országok a hiperinfláció miatt nem engedik az országból kivinni az amerikai dollárt.","shortLead":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá...","id":"20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66267b45-2226-48f2-bb5d-b9bec13aaa47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Dollármilliárdokkal tartozik Venezuela a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is egy szupersportos olasz erőforrás lett.","shortLead":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is...","id":"20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daa12d-383d-4ac1-94f5-0df3b1359379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","timestamp":"2018. június. 07. 14:46","title":"Politikailag nem túl korrekt, de idén is a Ferrarié az év legjobb motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5562b406-1693-43a5-b828-be521d55ef84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Marihuánaültetvényre bukkant egy lakatos, amikor csőtörés miatt kinyitott egy kőbányai lakást.","shortLead":"Marihuánaültetvényre bukkant egy lakatos, amikor csőtörés miatt kinyitott egy kőbányai lakást.","id":"20180607_csotores_miatt_bukott_le_a_diler","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5562b406-1693-43a5-b828-be521d55ef84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa6d0b5-499a-48eb-8aad-bf4fdcdd597e","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_csotores_miatt_bukott_le_a_diler","timestamp":"2018. június. 07. 09:25","title":"Csőtörés miatt bukott le a díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","shortLead":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","id":"20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bfd83a-7f92-4c79-9b9c-b5f740bf4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","timestamp":"2018. június. 07. 05:52","title":"Mától szóbeliznek az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847ca1e3-d850-4331-a094-91701dc80475","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem üzemszerű, de azért időnként előfordul az a műszaki hiba, amely miatt néhány órán át nem tudott repülőgépeket fogadni a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A problémát normál esetben észre sem vehették volna az utasok – de most még éppen rosszkor jött.","shortLead":"Nem üzemszerű, de azért időnként előfordul az a műszaki hiba, amely miatt néhány órán át nem tudott repülőgépeket...","id":"20180608_bud_ferihegy_nem_fogad_repuloket_budapesti_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_budapest_airport_serult_futopalya_aszfalt_lhbp","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847ca1e3-d850-4331-a094-91701dc80475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50709058-fca2-456f-a7df-86ee35f3898a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_bud_ferihegy_nem_fogad_repuloket_budapesti_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_budapest_airport_serult_futopalya_aszfalt_lhbp","timestamp":"2018. június. 08. 10:23","title":"Miért állt le Ferihegy? „Nem csak az alvállalkozók dolgoznak a repülőtéren, hanem Murphy is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Minden internetes kereskedővel előfordult már, hogy olyan termék iránt ugrik meg hirtelen a kereslet, melyet csak hébe-hóba rendelgettek addig. Nem elég, ha gyorsan rendel belőle, fogadja meg a tartalommarketing-specialista tanácsait is.","shortLead":"Minden internetes kereskedővel előfordult már, hogy olyan termék iránt ugrik meg hirtelen a kereslet, melyet csak...","id":"20180608_Panik_helyett_ezt_tegye_ha_a_webaruhaza_kifogy_egy_termekbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b64503-d62b-49ba-b931-830d3214529c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Panik_helyett_ezt_tegye_ha_a_webaruhaza_kifogy_egy_termekbol","timestamp":"2018. június. 08. 12:58","title":"Pánik helyett: ezt tegye, ha a webáruháza kifogy egy termékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]