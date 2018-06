Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"509a77fe-bdbf-4690-9e55-320a0e6b991b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte három képviselő a városban, legelőbb hétfőn vehetik napirendre a településen megállított mackó örökbefogadását.","shortLead":"Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte három képviselő a városban, legelőbb hétfőn vehetik napirendre a településen...","id":"20180611_Sandorfalva_orokbe_fogadna_a_koborlo_macit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=509a77fe-bdbf-4690-9e55-320a0e6b991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0958e0-2d72-4f03-860f-9ff394d5f0e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Sandorfalva_orokbe_fogadna_a_koborlo_macit","timestamp":"2018. június. 11. 20:30","title":"Sándorfalva örökbe fogadná a kóborló macit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Finoman szólva is kemény ütéseket kell állnia Robbie Williamsnek, amiért elvállalta, hogy fellép a 2018-as labdarúgó-világbajnokság megnyitóján.","shortLead":"Finoman szólva is kemény ütéseket kell állnia Robbie Williamsnek, amiért elvállalta, hogy fellép a 2018-as...","id":"20180613_Robbie_Williams_akkor_most_eladta_a_lelket_Putyinnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce07c59f-42c5-4aea-9d25-7e5a139baf5e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Robbie_Williams_akkor_most_eladta_a_lelket_Putyinnak","timestamp":"2018. június. 13. 10:03","title":"Robbie Williams akkor most eladta a lelkét Putyinnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé válhassanak. Kanadában született kislányuknak nem volt egyszerű magyar állampolgárságot szerezni, és elintézni azt, hogy mindkét édesapja nevét viselhesse.","shortLead":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé...","id":"20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80e248-ee1b-4e46-82fb-13a84dbc8e99","keywords":null,"link":"/elet/20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","timestamp":"2018. június. 13. 07:37","title":"Kanadai béranya szült gyermeket egy magyar meleg párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1b9577-229e-4677-b8fa-c6b5a7c611e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kidőlt-bedőlt, de üzemelő épület Észak-Indiában, a Spiti-völgyben található 4400 méter magasan.","shortLead":"A kidőlt-bedőlt, de üzemelő épület Észak-Indiában, a Spiti-völgyben található 4400 méter magasan.","id":"20180612_Ilyen_a_vilag_legmagasabban_fekvo_postahivatala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e1b9577-229e-4677-b8fa-c6b5a7c611e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8848ee7e-70b6-4f8a-beb3-3617b72d13e5","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Ilyen_a_vilag_legmagasabban_fekvo_postahivatala","timestamp":"2018. június. 12. 09:25","title":"Ilyen a világ legmagasabban fekvő postahivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó. 2017-ben a Szíjj László-féle Duna Aszfalt vitt gyakorlatilag mindent, és idén májusban sem lehet oka panaszra. Az állami cégek kommunikációs és pr-feladatainak egy hónap alatt csaknem 11,5 milliárd forintnyi közpénzbe fájnak.","shortLead":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó...","id":"20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db64f825-9917-43a4-a108-b40ce37c52e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","timestamp":"2018. június. 13. 13:53","title":"Még mindig közpénzmilliárdok úsznak el a kormány és az állami cégek fényezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","shortLead":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","id":"20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4310bc-fd80-4945-a6b8-305154893dac","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","timestamp":"2018. június. 12. 15:35","title":"Csalódott a prágai szobrász, Tamás apostolba rejtette az üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a033e534-8283-45e4-9dc1-16a4886011ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikáról beszélt Alec Baldwin a világhírű amerikai rádiós, Howard Stern beszélgetős műsorában, s közölte, biztos abban, hogy megválasztanák elnöknek, ha 2020-ban indulna a választáson.","shortLead":"A politikáról beszélt Alec Baldwin a világhírű amerikai rádiós, Howard Stern beszélgetős műsorában, s közölte, biztos...","id":"20180612_Alec_Baldwin_lesz_az_amerikai_elnok_2020ban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a033e534-8283-45e4-9dc1-16a4886011ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b3d8d-29a9-44ce-b313-bfd81ec18430","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Alec_Baldwin_lesz_az_amerikai_elnok_2020ban","timestamp":"2018. június. 12. 20:47","title":"Alec Baldwin lesz az amerikai elnök 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti.","shortLead":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés...","id":"20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613afd08-83d0-4145-8c5c-58115371f32c","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","timestamp":"2018. június. 13. 07:58","title":"Kirúgja dolgozói egy részét a Tesla, hogy nyereségessé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]