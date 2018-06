Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg a testület ezzel kapcsolatos véleményét vagy legalább vegyék figyelembe ajánlásaikat. A Velencei Bizottság kéri, ne szavazzanak szerdán a Stop Sorosról 2018. június. 18. 18:41 Új feliratot kapott az egyik leghíresebb mém, a hisztérikusan röhögő spanyol stúdióvendég. A Sat1 sportműsora osztotta meg Facebook-falán a német válogatottat kiröhögő videót. Legalább humoruknál vannak. Alább lefordítottuk a feliratot. Röhögőgörcsöt kapnak a németek saját bénaságuktól 2018. június. 18. 13:24 Minden korábbinál régebbi, közel 100 millió éves kicsiny békákat találták borostyánkőbe zárva kínai és amerikai kutatók. A leletek bizonyítják, hogy már a dinoszauruszok kihalása előtt éltek a maiakhoz nagyon hasonló békák az esőerdőkben. Ez jobb, mint a Jurassic World: 100 millió éves békákat találtak borostyánkőbe zárva 2018. június. 17. 16:46 Valaki több mint 21 ezer eurót adott a császárné selyemszatén cipőjéért, de nagyon szép árat fizettek a napernyőjéért is. Elképesztő áron keltek el Sissi és a császár cipői Bécsben 2018. június. 18. 18:22 Egy levegőben megtankolt repülőgép látványa mindig különleges látvány. De még érdekesebb a jelenet, ha egy tankergépbe töltenek át üzemanyagot egy másikból. Videó: ilyen az, amikor 66 224 liter üzemanyagot töltenek át egyik repülőből a másikba – a levegőben 2018. június. 18. 11:03 A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg. Elárulták a meteorológusok, milyen idő lesz a jövő héten 2018. június. 17. 15:24

A középiskola igazgatója az Indexnek letagadta, hogy elküldte volna a gyerekeket, pedig az ügyről tud a polgármester is. A szülők háborognak. Füvezésért több tucat diákot rúgnának ki egy balatonfüredi iskolából 2018. június. 19. 07:50