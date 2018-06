Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, ő volt az:Orbán Viktor. Az Anadolu hírügynökség breakingben írta meg.","shortLead":"Igen, ő volt az:Orbán Viktor. Az Anadolu hírügynökség breakingben írta meg.","id":"20180624_kKtalalja_ki_volt_az_elso_unios_vezeto_aki_gratulalt_Erdogannak_Fogadjunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8023dac-6169-478e-ba74-159c85e6d5c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_kKtalalja_ki_volt_az_elso_unios_vezeto_aki_gratulalt_Erdogannak_Fogadjunk","timestamp":"2018. június. 24. 23:12","title":"Kitalálja, ki volt az első uniós vezető, aki gratulált Erdogannak? Fogadjunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0876b3-a96e-4265-80fa-83e193603459","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakosság segítségét kérik Szeleczki Norbert eltűnése miatt.","shortLead":"A lakosság segítségét kérik Szeleczki Norbert eltűnése miatt.","id":"20180625_eltunt_kilencevest_keresnek_a_rendorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac0876b3-a96e-4265-80fa-83e193603459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf14df6-4712-4993-aff9-a71894829897","keywords":null,"link":"/elet/20180625_eltunt_kilencevest_keresnek_a_rendorok","timestamp":"2018. június. 25. 05:22","title":"Eltűnt kilencévest keresnek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae2482-c88f-426d-9ed1-6a76834dc504","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Massive Attack nemcsak volt, hanem van, és simán lehet, hogy lesz is – ezt a következtetést vonhattuk le szombat este Papp László Sportarénában a bristoli zenekar elképesztő vizuális kontenttel feldobott koncertjén.","shortLead":"A Massive Attack nemcsak volt, hanem van, és simán lehet, hogy lesz is – ezt a következtetést vonhattuk le szombat este...","id":"20180625_Hitler_es_Sztalinidezeteket_mellekelt_legjobb_szamai_melle_Budapesten_a_Massive_Attack","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae2482-c88f-426d-9ed1-6a76834dc504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd13998e-1593-4810-ba47-c6aad03d41ea","keywords":null,"link":"/kultura/20180625_Hitler_es_Sztalinidezeteket_mellekelt_legjobb_szamai_melle_Budapesten_a_Massive_Attack","timestamp":"2018. június. 25. 14:58","title":"Hitler- és Sztálin-idézeteket mellékelt budapesti koncertjéhez a Massive Attack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani értesülések szerint, másképp döntött a Qualcomm.","shortLead":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani...","id":"20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b04366-3517-4176-8ffd-5fc87a4e5ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","timestamp":"2018. június. 24. 08:03","title":"Ez a hír most nagyon rosszul érintheti a Samsungot: partnert válthat a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy változás ez.","shortLead":"Nagy változás ez.","id":"20180624_Matol_vezethetnek_a_nok_SzaudArabiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3230ad4-d13d-4125-bddd-2dfffc5065b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Matol_vezethetnek_a_nok_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. június. 24. 09:02","title":"Mától vezethetnek a nők Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabb6df5-cb65-4d45-b1d9-d039fac7bedf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Burány Sándor szocialista képviselőt január 19-én a Határ úton kapcsolták le a rendőrök ittas vezetés miatt, a legfőbb ügyész retorziója sem marad el.","shortLead":"Burány Sándor szocialista képviselőt január 19-én a Határ úton kapcsolták le a rendőrök ittas vezetés miatt, a legfőbb...","id":"20180625_Polt_Peter_elvetetne_az_MSZPs_mentelmi_jogat_ittas_vezetes_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cabb6df5-cb65-4d45-b1d9-d039fac7bedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95dbd72-27de-4d77-aded-d334043280ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Polt_Peter_elvetetne_az_MSZPs_mentelmi_jogat_ittas_vezetes_miatt","timestamp":"2018. június. 25. 09:15","title":"Polt Péter elvetetné az MSZP-s mentelmi jogát ittas vezetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","shortLead":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","id":"20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31849df-3d2a-4935-8828-d022a5794d0b","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","timestamp":"2018. június. 23. 17:10","title":"Transzszexuális Cynthia Nixon legidősebb gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","shortLead":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","id":"20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47965b40-5e80-4b09-aeb1-ad83ae04303f","keywords":null,"link":"/sport/20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","timestamp":"2018. június. 23. 18:59","title":"Újabb mexikói siker, közel a továbbjutás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]