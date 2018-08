Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180829_Soha_sem_gondoltak_volna_milyen_fegyvereket_vetnek_be_a_kulturharcosok_a_flourtomik_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544288ea-5afb-464e-9d5f-b4202fb8a357","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Soha_sem_gondoltak_volna_milyen_fegyvereket_vetnek_be_a_kulturharcosok_a_flourtomik_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:41","title":"Sohasem gondolták volna, milyen fegyvereket vetnek be a kultúrharcosok a fluortomik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","shortLead":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","id":"20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aaf02e-882c-4bfd-8bb7-7aa0cd65a6ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:07","title":"Szabálytalanul végzett adategyeztetést, 40 milliót fizethet a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Év vége helyett csak jövő februárban vehetik birtokba a budapestiek a Lehel tér és Újpest-Központ közötti metrószakaszt.","shortLead":"Év vége helyett csak jövő februárban vehetik birtokba a budapestiek a Lehel tér és Újpest-Központ közötti metrószakaszt.","id":"20180829_Legalabb_egy_de_akar_ket_honapot_is_csuszhat_az_ujpesti_3as_metroszakasz_atadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2f2cc-d2dc-4be4-a8a6-6f3c6181a0a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Legalabb_egy_de_akar_ket_honapot_is_csuszhat_az_ujpesti_3as_metroszakasz_atadasa","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:23","title":"Legalább egy, de akár két hónapot is csúszhat az újpesti 3-as metrószakasz átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Serena Williamsnek ez is megy.","shortLead":"Serena Williamsnek ez is megy.","id":"20180828_Tutuben_teniszezni_Siman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7492cbe0-3f2d-4232-b760-4081da55cf9c","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Tutuben_teniszezni_Siman","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:30","title":"Tütüben teniszezni? Simán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","shortLead":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","id":"20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6684364-7cd7-4acf-9876-1995bd305260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:24","title":"Kormányzati segítség ide vagy oda, sok család csak hitelből képes fedezni a tanévkezdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","shortLead":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","id":"20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd073ef-a5d5-4cb4-9415-8aa210e1598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:50","title":"Tóta W.: Az Élet Iskolája, ahol Isten a tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8a458e-5ed0-4930-88f1-265f80ed4e79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hollywood két ikonjának volt az egészen különleges ritkaságnak számító Duesenberg SSJ-ből egy-egy példánya, ami nálunk vélhetően teljesen ismeretlen márka.","shortLead":"Hollywood két ikonjának volt az egészen különleges ritkaságnak számító Duesenberg SSJ-ből egy-egy példánya, ami nálunk...","id":"20180828_duesnberg_ssj_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8a458e-5ed0-4930-88f1-265f80ed4e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e14b73d-5059-4a36-a3d2-c3799172af5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_duesnberg_ssj_arveres","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:22","title":"Összesen két embernek volt ilyen autója, Gary Coopernek és Clark Gable-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró gyártását. ","shortLead":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró...","id":"20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53579b8-68f8-42cd-a58e-587f110f2acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:28","title":"Nagy nap a mai Győrben: elkészült az első új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]