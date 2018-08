Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Két állami tulajdonú cég végez munkákat egymástól néhány kilométerre, emiatt tízezrek állnak a dugóban. Hiába tudják mindkét vállalatnál, mi történik, a helyzet nem fog változni, a bocsánatkérésnél sokkal többet nem kapnak a közlekedők.","shortLead":"Két állami tulajdonú cég végez munkákat egymástól néhány kilométerre, emiatt tízezrek állnak a dugóban. Hiába tudják...","id":"20180829_Ket_allami_ceg_tudta_hogy_kaosz_lesz_megis_becsapdazta_a_delpestieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185152a4-1f8e-4261-91ab-b0dd43e16943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Ket_allami_ceg_tudta_hogy_kaosz_lesz_megis_becsapdazta_a_delpestieket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:40","title":"Két állami cég tudta, hogy káosz lesz, mégis becsapdázta a dél-pestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","shortLead":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","id":"20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e048dc-b827-4c5e-9613-76304ed28dee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:03","title":"Jól jöhet: ez a fotónyomtató kisebb, mint az okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41664f90-a480-4dd7-a0ba-155cb93b547e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell reméli, ez segít másoknak elfogadni saját testüket. ","shortLead":"A modell reméli, ez segít másoknak elfogadni saját testüket. ","id":"20180830_Plussize_modell_kerul_a_brit_Cosmopolitan_cimlapjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41664f90-a480-4dd7-a0ba-155cb93b547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df8a66e-1790-4cb8-9459-c2c81d53a7d0","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Plussize_modell_kerul_a_brit_Cosmopolitan_cimlapjara","timestamp":"2018. augusztus. 30. 22:21","title":"Plus-size modell kerül a brit Cosmopolitan címlapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","shortLead":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","id":"20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8d8f5-ed10-4a5d-8427-ba3b85ce149a","keywords":null,"link":"/elet/20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:22","title":"Schwarzenegger is csatlakozott Törőcsik Mari alapítványához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33e73d4-9af3-432b-a460-66f5a27c75ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Corvin-negyed állomáson történt, pótlóbuszok jártak. ","shortLead":"A baleset a Corvin-negyed állomáson történt, pótlóbuszok jártak. ","id":"20180830_Itt_a_video_a_szerdai_metrogazolasrol_igy_huztak_ki_a_kocsi_alol_a_serultet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e33e73d4-9af3-432b-a460-66f5a27c75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb172f3e-c692-4d8e-9f47-644dac76a9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Itt_a_video_a_szerdai_metrogazolasrol_igy_huztak_ki_a_kocsi_alol_a_serultet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:47","title":"Itt a videó a szerdai metrógázolásról, így húzták ki a kocsi alól a sérültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar szálláshelyek háromnegyedének volt már súlyos problémája a vendégekkel. A leggyakrabban rongálásra panaszkodnak.","shortLead":"A magyar szálláshelyek háromnegyedének volt már súlyos problémája a vendégekkel. A leggyakrabban rongálásra...","id":"20180830_Ha_a_kedves_vendeg_nagyon_elereszti_magat_a_medence_vizet_is_cserelni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c682aa7-1e5a-40ea-9478-2dd01e0ade86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Ha_a_kedves_vendeg_nagyon_elereszti_magat_a_medence_vizet_is_cserelni_kell","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:55","title":"Ha a kedves vendég nagyon elereszti magát, a medence vizét is cserélni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1baab6-592f-408d-b2b1-c49fdb4e8b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felhívás drámai, a betegség kevésbé: a gyermeke nem leukémiás, hanem vérszegény. Az anya mégis életmentő svájci műtétről írt a közösségi oldalán, és volt, aki utalt is neki. A bank megteszi a szükséges lépéseket.","shortLead":"A felhívás drámai, a betegség kevésbé: a gyermeke nem leukémiás, hanem vérszegény. Az anya mégis életmentő svájci...","id":"20180830_Leukemias_gyermekere_hivatkozva_csal_ki_penzt_egy_no_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a1baab6-592f-408d-b2b1-c49fdb4e8b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca99ef3-2dba-41a1-a8dd-5c1ab0f0dafb","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Leukemias_gyermekere_hivatkozva_csal_ki_penzt_egy_no_a_Facebookon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:30","title":"Leukémiás gyermekére hivatkozva csalt ki pénzt egy nő a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","shortLead":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","id":"20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4d57f4-1d2b-49ce-9042-b5bc8ca43066","keywords":null,"link":"/sport/20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:10","title":"Bothúzás, szkander, sambo: magyarok is lesznek a Nomád Világjátékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]