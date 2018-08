Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","shortLead":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","id":"20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f0f751-dce7-4451-8576-d8ccd36f13e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:45","title":"Valaki kiszivárogtatta egy kínai szállodalánc vendégeinek adatait, most az interneten árulják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c864d44-e375-4690-b356-16636c7e8101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi viszont kitartóan követelte tovább a bizonyítékot.","shortLead":"A férfi viszont kitartóan követelte tovább a bizonyítékot.","id":"20180831_A_rak_nem_terjed_a_szexszel__vilagositotta_fel_udvarlojat_egy_kanadai_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c864d44-e375-4690-b356-16636c7e8101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f74575-8bfe-4cc1-a3b9-db7fbfdb78d3","keywords":null,"link":"/elet/20180831_A_rak_nem_terjed_a_szexszel__vilagositotta_fel_udvarlojat_egy_kanadai_no","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:05","title":"A rák nem terjed szexszel – világosította fel udvarlóját egy kanadai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cd5032-e5c7-4f2a-9267-02253d9c8eae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szokatlan nevű TPSRPRT zenekar az élő elektronika és a hangszerek fúziójával kísérletezik. A klubkoncertektől idén eljutottak a Bánkitó Fesztiválra, szeptember 1-jén pedig lemezbemutatót tartanak az A38 Hajón.","shortLead":"A szokatlan nevű TPSRPRT zenekar az élő elektronika és a hangszerek fúziójával kísérletezik. A klubkoncertektől idén...","id":"20180831_Minket_inkabb_az_izgat_amikor_beindul_az_ember_kepzelete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00cd5032-e5c7-4f2a-9267-02253d9c8eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd70c19-1570-49d6-b21d-83541b071792","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Minket_inkabb_az_izgat_amikor_beindul_az_ember_kepzelete","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:20","title":"Minket inkább az izgat, amikor beindul az ember képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162d01ee-a558-497b-9255-39d00b515fbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fent vannak az első filmrészletek a Napszálltából, úgyhogy már a hétfői világpremier előtt bepillanthatunk Nemes Jeles László új filmjébe. ","shortLead":"Fent vannak az első filmrészletek a Napszálltából, úgyhogy már a hétfői világpremier előtt bepillanthatunk Nemes Jeles...","id":"20180830_Ejjelnappal_dolgoznak_a_nok_a_Napszallta_kalapszalonjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162d01ee-a558-497b-9255-39d00b515fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15b7c06-47ec-47aa-8683-17c113b9bae3","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Ejjelnappal_dolgoznak_a_nok_a_Napszallta_kalapszalonjaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:02","title":"Éjjel-nappal hajtanak a nők a Napszállta kalapszalonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porból készült téglákat terveznek, amelyekből utakat, indítóállásokat vagy akár lakóépületeket is építhetnek.","shortLead":"Porból készült téglákat terveznek, amelyekből utakat, indítóállásokat vagy akár lakóépületeket is építhetnek.","id":"20180830_Mar_a_Holdon_valo_epitkezesre_keszul_az_Europai_Urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2c69ac-55d3-4902-a4d3-93e44cd014fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Mar_a_Holdon_valo_epitkezesre_keszul_az_Europai_Urugynokseg","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:30","title":"Már a Holdon építkezne az Európai Ürügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre inkább elmosódott a munka és a magánélet közti határ azzal, hogy haza vagy épp a munkahely felé utazva a mobilt nyomkodva is a céges dolgokkal foglalkozunk. Egy friss kutatás szerint emiatt munkaidővé kellene nyilvánítani az így letöltött időt.","shortLead":"Az elmúlt években egyre inkább elmosódott a munka és a magánélet közti határ azzal, hogy haza vagy épp a munkahely felé...","id":"20180831_munkavegzes_vonat_busz_nyilt_wifi_kutatas_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74be102-fe1f-4a31-a2f0-629b78bd44d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_munkavegzes_vonat_busz_nyilt_wifi_kutatas_felmeres","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:03","title":"Sokak szerint be kellene számítani a munkaidőbe, ha valaki a metrón ülve céges levelekre válaszolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","shortLead":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","id":"20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae5fd4-06fb-4688-bad7-6b0c152c1af3","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:19","title":"Meglepetés: Eminem új albummal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","shortLead":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","id":"20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8d8f5-ed10-4a5d-8427-ba3b85ce149a","keywords":null,"link":"/elet/20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:22","title":"Schwarzenegger is csatlakozott Törőcsik Mari alapítványához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]