[{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber. A funkcionális továbbfejlesztés mellé új külső is jár.","shortLead":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber...","id":"20180830_viber_uj_verzio_gyorsabb_chateles_nagyobb_chatablak_uzenet_statusza_olvasott_pipa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db91decd-9be8-4335-a043-67793544b9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_viber_uj_verzio_gyorsabb_chateles_nagyobb_chatablak_uzenet_statusza_olvasott_pipa","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:03","title":"Megváltozik a Viber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tomisin Ogunnubi 12 éves kora óta gyakran eltévedt, programozni viszont már azóta tanult. Éppen ezért olyan alkalmazást készített, amellyel azonnal segítséget hívhatnak az elveszett vagy bajba jutott gyerekek.","shortLead":"Tomisin Ogunnubi 12 éves kora óta gyakran eltévedt, programozni viszont már azóta tanult. Éppen ezért olyan alkalmazást...","id":"20180831_programozas_kodolas_my_locator_tomisin_ogunnubi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f6fb01-cc20-4e24-a971-6ff387fe9de7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_programozas_kodolas_my_locator_tomisin_ogunnubi","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:02","title":"Még csak 15 éves, de már olyan programot írt, ami segíthet sok bajba jutott gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán egy tisztviselő azt nyilatkozta, hogy még az sem világos, hogy kire vonatkozik a törvény, csütörtökön viszont a NAV már közleményben tudatta, hogy mindenre felkészült.","shortLead":"Szerdán egy tisztviselő azt nyilatkozta, hogy még az sem világos, hogy kire vonatkozik a törvény, csütörtökön viszont...","id":"20180830_A_NAV_allitolag_felkeszult_de_a_dolgozok_szerint_meg_gondok_vannak_a_bevandorlasi_kulonadoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49ff47a-e9ae-41f8-b834-dde5dc040c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_NAV_allitolag_felkeszult_de_a_dolgozok_szerint_meg_gondok_vannak_a_bevandorlasi_kulonadoval","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:46","title":"A NAV állítólag felkészült, de a dolgozók szerint még gondok vannak a bevándorlási különadóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d2e292-969d-4f46-afb3-172071832888","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5,0-s erősségű földmozgást észleltek, az epicentrum az ország középső részén volt. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.","shortLead":"5,0-s erősségű földmozgást észleltek, az epicentrum az ország középső részén volt. Sérültekről egyelőre nem érkezett...","id":"20180831_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2d2e292-969d-4f46-afb3-172071832888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcae23a9-c317-411d-ba9a-9bcbad98f7a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszagban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:59","title":"Erős földrengés volt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék arra jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzat semmit nem csinált meg abból, amit javasoltak neki. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék arra jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzat semmit nem csinált meg abból, amit javasoltak...","id":"20180829_ASZ_Meg_mindig_nem_szabalyszeru_es_atlathato_az_ORO_gazdalkodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b79eb8-c68e-40db-b2fc-ed6f4030cef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_ASZ_Meg_mindig_nem_szabalyszeru_es_atlathato_az_ORO_gazdalkodasa","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:57","title":"ÁSZ: Még mindig nem szabályszerű és átlátható az ORÖ gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon úgy döntött, egyelőre nem mutatják be a tavaly leforgatott romantikus vígjátékot. ","shortLead":"Az Amazon úgy döntött, egyelőre nem mutatják be a tavaly leforgatott romantikus vígjátékot. ","id":"20180830_Egyelore_fiokba_kerul_Woody_Allen_mar_elkeszult_uj_filmje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dd294c-afb8-4438-a34c-ce43648f5f73","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Egyelore_fiokba_kerul_Woody_Allen_mar_elkeszult_uj_filmje","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:44","title":"Egyelőre fiókba kerül Woody Allen már elkészült új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7cd94-a4d2-4ab4-b96f-7c50f255938a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180829_orban_semjen_dal_boross_szuletesnap_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7cd94-a4d2-4ab4-b96f-7c50f255938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8faaddde-88c2-4d56-8248-d4844952d525","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_orban_semjen_dal_boross_szuletesnap_video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:13","title":"Semjén Zsolt dalolásban lealázza Orbán Viktort és a teljes kormányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4452a-b163-448c-bc2a-5bda88d030d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Különleges videót ígérnek, este teszik közzé.","shortLead":"Különleges videót ígérnek, este teszik közzé.","id":"20180830_telekom_veszprem_2rule_hummel_mezbemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b4452a-b163-448c-bc2a-5bda88d030d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57947f02-5872-43f0-84a6-b59bef6ce657","keywords":null,"link":"/sport/20180830_telekom_veszprem_2rule_hummel_mezbemutato","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:45","title":"Megmutatja a Veszprém a 2Rule-szerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]