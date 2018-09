Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600dc5c7-3d4f-4723-8662-9abd90570a8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Formula E jelenlegi szervezőgárdája azt tervezi, hogy indítanak egy olyan bajnokságot is, amelynek helyszínei a világ extrém területein lennének.","shortLead":"A Formula E jelenlegi szervezőgárdája azt tervezi, hogy indítanak egy olyan bajnokságot is, amelynek helyszínei a világ...","id":"20180902_formula_extreme_elektromos_versenyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=600dc5c7-3d4f-4723-8662-9abd90570a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f04704c-2a26-4e3b-99a0-38a2629d297f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_formula_extreme_elektromos_versenyauto","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:44","title":"A Himaláján és a sarkkörön is lenne autóverseny, a Formula Extrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti csomagoló és kapszulázó cégnél jártak a Nébih dolgozói.","shortLead":"Egy budapesti csomagoló és kapszulázó cégnél jártak a Nébih dolgozói.","id":"20180904_Tobb_szaz_kilo_potencianovelot_es_etrendkiegeszitot_hivott_vissza_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e499f2b-0f6b-46c3-8af3-9a264529ebdf","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Tobb_szaz_kilo_potencianovelot_es_etrendkiegeszitot_hivott_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:04","title":"Több száz kiló potencianövelőt és étrend-kiegészítőt hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf77ba05-fb67-4342-96b0-ff03a33a25e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltörlik az óraátállítást, ez jó. De nem a nyárira kéne átállni, mondja az Alvásszövetség.\r

\r

","shortLead":"Eltörlik az óraátállítást, ez jó. De nem a nyárira kéne átállni, mondja az Alvásszövetség.\r

\r

","id":"20180902_Az_Alvasszvetseg_nem_boldog_a_nyari_idoszamitas_bevezetesetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf77ba05-fb67-4342-96b0-ff03a33a25e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068dff17-e892-447b-a90f-b6e8b0fc3b0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Az_Alvasszvetseg_nem_boldog_a_nyari_idoszamitas_bevezetesetol","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:06","title":"Az Alvásszövetség nem boldog a nyári időszámítás bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen következményei vannak a munkanap-áthelyezéseknek.","shortLead":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak...","id":"20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7d933e-d742-4f73-aed1-e0bfac8f7640","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:13","title":"Négy szombat lesz még idén munkanap – mutatjuk, mire kell felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","shortLead":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","id":"20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95867daf-e62d-40c8-b7d6-c7d8b2693092","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:10","title":"Extrém mennyiségű eső esett a Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

\r

","shortLead":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

\r

","id":"20180902_MAV_vs_Ketfarkuak_a_teleszart_vecetol_a_szabasminta_terkepig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e015eab2-52c3-4a40-9fd4-6299d485cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_MAV_vs_Ketfarkuak_a_teleszart_vecetol_a_szabasminta_terkepig","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:32","title":"MÁV vs. Kétfarkúak: a telepiszkított vécétől a szabásminta térképig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint a siklóernyő motorja a hibás azért, hogy elkapták. ","shortLead":"A férfi szerint a siklóernyő motorja a hibás azért, hogy elkapták. ","id":"20180903_Sikloernyovel_probalt_drogot_csempeszni_Szerbiabol_de_lezuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e7f090-e8b0-4a3e-a323-d891bbacbec8","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Sikloernyovel_probalt_drogot_csempeszni_Szerbiabol_de_lezuhant","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:19","title":"Siklóernyővel próbált drogot csempészni Szerbiából, de lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","shortLead":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","id":"20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a36146-9024-4865-b7eb-6793e2673f33","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:37","title":"Csak kopogással tudott kommunikálni a segélyhívó operátorával egy bajba jutott Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]