[{"available":true,"c_guid":"fe6ec4bf-db50-4e89-a14c-3e8e3a0e9594","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megéri felújítani a lakást, sokkal drágábban lehet eladni.","shortLead":"Megéri felújítani a lakást, sokkal drágábban lehet eladni.","id":"20180905_Hiaba_vennenek_sokan_felujitott_lakast_alig_lehet_ilyet_talalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6ec4bf-db50-4e89-a14c-3e8e3a0e9594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6a1ab9-eca3-4031-8c7d-0f07b040c397","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180905_Hiaba_vennenek_sokan_felujitott_lakast_alig_lehet_ilyet_talalni","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:30","title":"Hiába vennének sokan felújított lakást, alig lehet ilyet találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","shortLead":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","id":"20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d27d6fe-c9de-45ee-af63-a7832184af52","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:12","title":"Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7084310a-c061-4867-a0c0-a9e6443c2aa5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Módosított frontrésszel és tisztább működésű dízelmotorokkal támad a népszerű kompakt modell ráncfelvarrt kivitele.","shortLead":"Módosított frontrésszel és tisztább működésű dízelmotorokkal támad a népszerű kompakt modell ráncfelvarrt kivitele.","id":"20180906_gyorsan_megujult_a_koreai_golf_itt_a_felfrissitett_hyundai_i30_dizelmotor_smartstream_facelift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7084310a-c061-4867-a0c0-a9e6443c2aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e65411-35b2-4cb0-a998-cdb4529d3892","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_gyorsan_megujult_a_koreai_golf_itt_a_felfrissitett_hyundai_i30_dizelmotor_smartstream_facelift","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:21","title":"Gyorsan megújult a koreai Golf: itt a felfrissített Hyundai i30","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitteren reagált Donald Trump a Woodward-könyv állításaira, mely szerint idiótának tartják őt alkalmazottai, és iratokat is loptak asztaláról. Az elnök szerint a könyv tele van hazugságokkal, az állítások köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, de tagadják az elnök emberei is, hogy főnöküket hülyének, illetve inkompetensnek tartják.","shortLead":"A Twitteren reagált Donald Trump a Woodward-könyv állításaira, mely szerint idiótának tartják őt alkalmazottai, és...","id":"20180905_Trump_Woodwards_tagadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f285676b-5636-4602-80a3-c9a25aa259f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Trump_Woodwards_tagadas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:16","title":"Trump és emberei is tagadják, hogy idiótának tartják az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2307e44-b99f-46ef-b450-5f5e50e449b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány pedig már annyit keres, mint egy miniszter.","shortLead":"Gyurcsány pedig már annyit keres, mint egy miniszter.","id":"20180906_15_millional_is_tobbet_keres_tobb_fideszes_politikus_is_de_egyszer_sem_szolaltak_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2307e44-b99f-46ef-b450-5f5e50e449b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994d2fb7-ace9-4e7f-97a1-a355b61477ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_15_millional_is_tobbet_keres_tobb_fideszes_politikus_is_de_egyszer_sem_szolaltak_fel","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:44","title":"1,5 milliónál is többet keres több fideszes politikus is, de egyszer sem szólaltak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt nagy felhajtás.","shortLead":"Nem volt nagy felhajtás.","id":"20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1448ef4a-7da4-4256-869d-1c8aec0f21ea","keywords":null,"link":"/elet/20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:57","title":"Megnősült a Tankcsapda énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német EU-biztos felel az új költségvetésért.","shortLead":"A német EU-biztos felel az új költségvetésért.","id":"20180905_Gunther_Oettinger_Magyarorszag_halalos_veszelyt_jelent_az_EUra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5077bce-c8de-41a3-8650-069c78be524c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Gunther_Oettinger_Magyarorszag_halalos_veszelyt_jelent_az_EUra","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:08","title":"Günther Oettinger: Magyarország halálos veszélyt jelent az EU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borbarátokat a Budai Várba, ahol mától vasárnap estig több mint 150 hazai és külföldi kiállító több ezer borát kóstolhatják. Reflektorfényben a balatoni borászatok.","shortLead":"A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borbarátokat a Budai Várba, ahol mától vasárnap estig több mint 150...","id":"20180906_A_Balaton_a_Varba_koltozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cd3e41-8880-4597-aa63-df9909e6637a","keywords":null,"link":"/elet/20180906_A_Balaton_a_Varba_koltozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:57","title":"A Balaton a Várba költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]