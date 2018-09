Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss jelentésében. A cél az esetleges földönkívüli életformák felkutatása.","shortLead":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss...","id":"20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c64142-ac33-4def-9dbf-6b29d3b5eee2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:02","title":"20 éven belül választ kaphatunk arra, vannak-e földönkívüliek – ígéri az új NASA-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ceff36-6ee2-47ee-9bf6-1d67596bec40","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái – állítják a tavaszi tömegdemonstrációk szervezői, akik új terveikről is beszéltek.","shortLead":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái – állítják a tavaszi tömegdemonstrációk szervezői, akik új...","id":"201836__mozgolodo_civilek__kritikus_tomeg__hianyzok__hangproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ceff36-6ee2-47ee-9bf6-1d67596bec40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4a29e4-3a86-4781-818c-5b047862e060","keywords":null,"link":"/itthon/201836__mozgolodo_civilek__kritikus_tomeg__hianyzok__hangproba","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:00","title":"Ellenzéki civilek: a Fidesz-szavazókat nem szabad támadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társaság szólalkozott össze, tragédia lett belőle.","shortLead":"Két társaság szólalkozott össze, tragédia lett belőle.","id":"20180908_vegzetes_dulakodas_badacsonyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d196b616-0e1a-4166-8b22-a3ef8f143581","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_vegzetes_dulakodas_badacsonyban","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:27","title":"Végzetes dulakodás Badacsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután indult Diplomamentő program 2. jelentkezői: a kilencvenezer érintettből alig több mint ezerháromszázan fértek-férhettek be a nagy hírveréssel beharangozott nyelvtanfolyamokra. Négy éve hárommilliárdot, most 400 milliót szánt a PM a projektre, pedig \"igény, az lenne rá\". ","shortLead":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután...","id":"20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444215d7-7e87-42fd-9e36-f0caecc0b3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:33","title":"Sokan felsültek, csak az érintettek másfél százaléka pályázhatott a diplomamentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e5350f-8b07-46b9-8534-8d86da3467d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy világbajnoki győzelem nem csak dicsőséget, hanem hatalmas pénzt is hoz.","shortLead":"Egy világbajnoki győzelem nem csak dicsőséget, hanem hatalmas pénzt is hoz.","id":"20180907_Megeri_foci_vilagbajnoknak_lenni_mar_csak_anyagi_szempontbol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e5350f-8b07-46b9-8534-8d86da3467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f5a0-e6cb-4345-9cbf-36896194caf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Megeri_foci_vilagbajnoknak_lenni_mar_csak_anyagi_szempontbol_is","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:30","title":"Megéri focivilágbajnoknak lenni, már csak anyagi szempontból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítőcsomagot adott ki a Firefoxhoz a Mozilla. Nemcsak az asztali gépes változatot használók, de az androidosok, valamint az iPhone- vagy iPad-tulajdonosok is örülhetnek.","shortLead":"Frissítőcsomagot adott ki a Firefoxhoz a Mozilla. Nemcsak az asztali gépes változatot használók, de az androidosok...","id":"20180907_mozilla_firefox_frissites_android_ios_macos_dark_mode_sotet_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d215860-32da-40a6-ae68-da13226bca46","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_mozilla_firefox_frissites_android_ios_macos_dark_mode_sotet_mod","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:03","title":"Ha frissíti a gépén és a telefonján a Firefoxot, egy kicsit gyorsabb és jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Három éve készült el a Józsefvárosi pályaudvar területén az az épületegyüttes, amely a holokauszt áldozatainak és az embermentők bátorságának állítana emléket, ám azóta is üresen áll. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint azonban a várakozásnak vége: jövőre megnyílik az emlékközpont.","shortLead":"Három éve készült el a Józsefvárosi pályaudvar területén az az épületegyüttes, amely a holokauszt áldozatainak és...","id":"20180907_jovore_megnyilik_a_sorsok_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4614db-c8e3-4650-918b-457c4798a7be","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_jovore_megnyilik_a_sorsok_haza","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:30","title":"Jövőre megnyílik a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","shortLead":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","id":"20180907_jeep_cherokee_baleset_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45867-7ab0-4bc0-b0c6-0a9c80fefb86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_jeep_cherokee_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 04:01","title":"Az összkerékhajtás sem mentette meg ezt a Jeepet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]