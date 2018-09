Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni könyvtárat.","shortLead":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni...","id":"20180906_olvasas_olvasastanitas_olvasni_tanulas_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0af885-2592-4184-99ed-72277bc8ff70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_olvasas_olvasastanitas_olvasni_tanulas_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:03","title":"Segít-e a telefonnyomkodás abban, hogy megtanuljon olvasni a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy csaló felhívta egy hongkongi cég gazdasági igazgatóját azzal, hogy ő a tulajdonos, utaljon át 46 millió dollárt. Magyar és szerb gyanúsítottakat is elfogtak.","shortLead":"Egy csaló felhívta egy hongkongi cég gazdasági igazgatóját azzal, hogy ő a tulajdonos, utaljon át 46 millió dollárt...","id":"20180907_Tobb_millio_dollart_probaltak_tisztara_mosni_magyar_cegeken_keresztul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927b1d4-b9c2-46b2-8343-b19959eedca1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Tobb_millio_dollart_probaltak_tisztara_mosni_magyar_cegeken_keresztul","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:07","title":"Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni magyar cégeken keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki a csodájára jár a különleges, palackokból épült otthonnak.","shortLead":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki...","id":"20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c91c81-fdb2-4abc-8fd1-3014d604df04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:03","title":"Földrengés döntötte romba a házát, PET-palackokból újraépítette az egészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még fel sem számolta kudarcba fulladt hálózatát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., máris újat alakíthat ki, négymilliárd forintból.","shortLead":"Még fel sem számolta kudarcba fulladt hálózatát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., máris újat alakíthat ki...","id":"20180906_Bebuktak_a_kereskedohazak_de_lett_negymilliard_forint_hogy_mas_neven_folytassak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7317338b-d9e9-40b4-806f-9fb860794fe8","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bebuktak_a_kereskedohazak_de_lett_negymilliard_forint_hogy_mas_neven_folytassak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:57","title":"Bebuktak a kereskedőházak, de lett négymilliárd forint, hogy más néven folytassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b3c028-1dc0-43aa-bf41-5de654b9ae4e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az alváshiány rossz hatással van a memóriára és az ítélőképességre. Felmerül a kérdés: vajon mi történik az agyunkban alvás közben?","shortLead":"Az alváshiány rossz hatással van a memóriára és az ítélőképességre. Felmerül a kérdés: vajon mi történik az agyunkban...","id":"20180906_Milyen_hatassal_van_az_alvas_a_memoriankra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b3c028-1dc0-43aa-bf41-5de654b9ae4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d9d752-ba51-4c1e-9de4-81c2b03c303b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180906_Milyen_hatassal_van_az_alvas_a_memoriankra","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:15","title":"Milyen hatással van az alvás a memóriánkra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent földre. Ehhez pedig egy világklasszis helyen építettek egy olasz ízlést célzó, de mégiscsak nagyon amerikai üzletet, melyet nemes egyszerűséggel a világ legszebb Starbucksának titulálnak. \r

","shortLead":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent...","id":"20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0925f95e-d0c6-4cae-ba1b-8ae78cbf0f7d","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:54","title":"\"Ez egy színház, és a baristák a színészek\" – elképesztő helyen nyílt meg a világ legszebb Starbucksa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aecdf00-3486-4dc1-8cb0-8404bd0ad8d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kristina Vogel edzés közben esett hatalmasat, több csontja és a gerince is eltört. ","shortLead":"Kristina Vogel edzés közben esett hatalmasat, több csontja és a gerince is eltört. ","id":"20180907_Eltort_a_gerince_lebenult_a_nemetek_olimpiai_bajnok_kerekparosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aecdf00-3486-4dc1-8cb0-8404bd0ad8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a107f1-7027-4b13-88e8-97fc45950a9b","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Eltort_a_gerince_lebenult_a_nemetek_olimpiai_bajnok_kerekparosa","timestamp":"2018. szeptember. 07. 18:51","title":"Eltört a gerince, lebénult a németek olimpiai bajnok kerékpárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint az Emmitől az innovációs tárcához, onnan pedig egy közalapítványhoz kerülne az intézmény fenntartása.","shortLead":"A tervek szerint az Emmitől az innovációs tárcához, onnan pedig egy közalapítványhoz kerülne az intézmény fenntartása.","id":"20180907_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf233e8-e11a-4e7a-874f-a70f250b14f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:46","title":"Magánegyetem lehet a Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]