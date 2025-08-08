Trump teljesítené Moszkva szinte valamennyi háborús követelését – állítja egy lengyel hírportál

Donald Trump amerikai elnök – aki állítólag néhány napon belül találkozik Vlagyimir Putyin orosz államfővel – olyan béketervet javasol, amely szinte Oroszország valamennyi, Ukrajnával szembeni követelését teljesítené – állítja az Onet lengyel hírportál saját értesüléseire hivatkozva.

A lap értesülései szerint a szerdán Moszkvába látogató amerikai megbízott, Steve Witkoff a következőket ajánlotta fel a Putyinnal folytatott tárgyaláson.

Ukrajna és Oroszország nem békét kötne, csak tűzszünetben állapodna meg,

az USA gyakorlatilag elismerné az eddigi orosz területi nyereségeket, hiszen 49 vagy akár 99 évre befagyasztanák a kérdés megoldását,

visszavonnák az Oroszország elleni szankciók nagy részét, és hosszabb távon újraindítanák az orosz energiaszállításokat.

A lap szerint a tervben nem szerepel, hogy örökre levennék a napirendről Ukrajna NATO-tagságát, és Putyinék arra sem kaptak ígéretet, hogy a Nyugat felhagy Ukrajna katonai támogatásával. Míg a NATO-tagságról való ukrán lemondás és a semlegesség vállalása az egyik orosz alapkövetelés, az Onet forrásai szerint Moszkva nem emelt kifogást a katonai támogatás fenntartása ellen. Az Onet arról is beszámolt, hogy Washington az európai államokkal egyeztette a béketerv részleteit.

Hasonlóan értesült a Bloomberg is meg nem nevezett amerikai és orosz tisztségviselőktől. A Bloomberg információi szerint is a tervezett megállapodás része, hogy a megszállás alatt orosz kézre került területek Oroszországnál maradjanak. Az azonban még korántsem biztos, hogy az Egyesült Államo az ukrán és az európai feleket is megnyerje ennek a tervnek.

Moszkvában nem reagáltak az Onet általi kiszivárogtatott részletekre, ám Oroszország eddig kitartott amellett, hogy Ukrajnának nemcsak a NATO-tagságról kell lemondania, hanem a négy, jelenleg csak részben megszállt kelet-ukrajnai megye teljes területéről is. Witkoff moszkvai tárgyalásait az orosz politikusok hasznosnak és eredményesnek nevezték.

Nyitókép: Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff Szentpéterváron áprilisban. Fotó: Gavriil Grigorov / POOL / AFP