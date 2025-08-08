Dühkitörései voltak a férfinek, aki Orbán Viktor megölésére keresett bérgyilkost az interneten

Letartóztatták a férfit, aki júliusban egy külföldi szerveren regisztrált honlapon keresett bérgyilkost Orbán Viktor miniszterelnök megölésére – közölte a Fővárosi Törvényszék a 24.hu–val. Hozzátették, a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) kell végrehajtani.

A megalapozott gyanú szerint a férfi egy Amerikai Egyesült Államok területén üzemeltetett szerveren regisztrált azért, hogy találjon valakit, aki vállalkozna arra, hogy megölje Magyarország miniszterelnökét. Amennyiben a bíróság ezt bizonyítottnak látja, úgy a férfit emberölés előkészületének bűntette miatt ítélheti el.

Az ügyészség bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A portál beszámolója szerint a férfiről kiderült, hogy a szüleivel él, elvégezte az egyetemet, és keresett munkát is, de jelenleg a családja gondoskodik a megélhetéséről. Mindemellett kiderült az is az eddig beszerzett egészségügyi iratok alapján, hogy a férfi 2018 óta pszichiátriai kezelésben részesül, amire továbbra is szüksége van, ezért kell a letartóztatást is az IMEI-ben végrehajtani.

A bíróságon a férfi elmondta, hogy időnként vannak dühkitörései, de ilyenkor másokat nem bánt, csak önmagára veszélyes. A gyanú szerinti bűncselekmény elkövetését beismerte, azt megbánta, és elmondása szerint amit tett, az meggondolatlanságból fakadt.

A bíróság a büntetlen előéletű férfi esetében a bűnismétlés veszélyét reális lehetőségnek tartja, éppen a dührohamai miatt, amiket elmondása szerint a politikai helyzet és egyéb igazságtalanságok váltanak ki. A hatóságok tájékoztatása szerint a végzés nem végleges.

Nyitókép: YouTube / Magyarország Ügyészsége